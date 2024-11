INSS inicia pagamento de aposentados e pensionistas nesta segunda (25); veja calendário de novembro

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem, a partir desta segunda-feira (25), os pagamentos referente ao mês de novembro. Os depósitos são escalonados, realizados em dias úteis, e seguem até o dia 8 de dezembro, conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece após o traço.

Beneficiários do Rio Grande do Sul continuarão a receber o pagamento no primeiro dia do calendário enquanto durar o estado de calamidade pública na região, em razão das enchentes que atingiram o estado em maio deste ano.

Em novembro, os pagamentos para quem recebe até um salário iniciam nesta segunda-feira e seguem até 5 de dezembro. Já para os que recebem mais de um salário mínimo os pagamentos começarão em 1º de dezembro e se estenderão até o dia 8 do mesmo mês.

Veja o calendário de pagamento

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1 do cartão: 25 de novembro

Final 2 do cartão: 26 de novembro

Final 3 do cartão: 27 de novembro

Final 4 do cartão: 28 de novembro

Final 5 do cartão: 29 de novembro

Final 6 do cartão: 1º de dezembro

Final 7 do cartão: 2 de dezembro

Final 8 do cartão: 3 de dezembro

Final 9 do cartão: 4 de dezembro

Final 0 do cartão: 5 de dezembro

Para quem ganha acima do piso nacional

​Finais 1 e 6 do cartão: 1º de dezembro

Finais 2 e 7 do cartão: 3 de dezembro

Finais 3 e 8 do cartão: 6 de dezembro

Finais 4 e 9 do cartão: 7 de dezembro

Finais 5 e 0 do cartão: 8 de dezembro

Como funciona o pagamento?

Para descobrir que dia acontece o seu pagamento, o beneficiário precisa conferir qual é o número do seu benefício.

Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue o padrão de 10 dígitos no seguinte formato: Número do Benefício (NB): 999.999.999-9. O número a ser observado será o que se encontra em negrito, ou seja, o penúltimo algarismo.

13º salário

Serão contemplados com o abono anual os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade implantados a partir de junho. Não recebem 13º salário aqueles contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos de idade, pessoas com deficiência de baixa renda e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Em março deste ano, o governo federal determinou a antecipação do pagamento das duas parcelas do 13º salário a 33,6 milhões de beneficiários.

Os segurados que ganharam o benefício a partir de junho, após o crédito da segunda parcela do 13º salário, terão esse valor incluído no benefício mensal em parcela única. Vão receber essa parcela única 2.016.620 de pessoas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

No caso de beneficiários que têm o fim do auxílio programado para antes de 31 de dezembro, será pago o valor proporcional do abono anual.

O instituto alertou que circula nas redes sociais boatos de que haverá o pagamento de 14º salário ou folha extra de 13º salário. “Essas informações não são verdadeiras”, ressaltou.