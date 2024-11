O que explica os bons resultados da produção industrial do Ceará no acumulado do ano?

A indústria do Ceará registrou o segundo maior crescimento no acumulado de 2024, considerando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Segundo especialistas, o resultado é fruto do desempenho de setores tradicionais.

O setor acumula salto de 8,7% de janeiro a setembro, segundo a Pesquisa Industrial Mensal, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado dos últimos doze meses, o crescimento registrado foi de 7,3%. O resultado cearense é mais que o dobro do nacional. A indústria brasileira cresceu 3,1% de janeiro a setembro e 2,6% no acumulado dos últimos doze meses.

Nos dois rankings, o Ceará é superado apenas pelo Rio Grande do Norte, que teve crescimento de 9,3% no acumulado do ano e acumulado de 7,7% nos últimos doze meses.

SETORES TRADICIONAIS SE DESTACAM

O setor de couro e calçados foi o maior contribuidor para o aumento da produção industrial cearense. Outras áreas industriais que se destacaram foram a de vestuário, têxtil e produtos de metal.

Por outro lado, os setores de produtos químicos e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos tiveram queda na produção.

David Coelho, pesquisador e economista do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), destaca o comportamento positivo dos setores mais tradicionais da indústria da transformação cearense.

Esse comportamento está correlacionado ao especial aquecimento do mercado de trabalho, com resposta na capacidade de consumo da população e relativo controle do endividamento dos consumidores e das empresas mediante uma baixa da taxa de juros real" David Coelho Pesquisador e economista do Observatório da Indústria da Fiec

O economista aposta que os setores clássicos também se destacaram no crescimento do PIB do Estado. O PIB da indústria cearense fechou em 9,92% no segundo trimestre do ano.

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA CEARENSE

O resultado da indústria do Ceará mostra o avanço do setor em processos produtivos e estratégias de inserção em novos mercados, aponta o economista Alex Araújo.

Ele comenta que o Estado reforçou a competitividade e mostrou a capacidade de liderar um crescimento industrial.

“Entre os principais fatores, está a retomada da manufatura cearense em segmentos historicamente fortes, como têxteis, confecções, couro e fabricação de produtos de metais”, reitera.

David Coelho pondera que a continuidade desse ritmo de crescimento esbarra numa conjuntura econômica desafiadora. O aumento da taxa de juros pode diminuir novamente o consumo das famílias, uma das variáveis-chave para o crescimento observado.

O economista lembra que o atual crescimento da produção cearense é motivado por uma baixa base de comparação em 2023 - considerando a queda de 6,28% do PIB do setor.