Resultado da Tele Sena Semanal deste domingo, 24 de novembro

O SBT divulgou, às 11h deste domingo (24), o resultado do sorteio da Tele Sena Semanal, com mais de R$ 1 milhão em prêmios. As dezenas foram sorteadas e podem ser conferidas no canal da Tele Sena no YouTube.

Resultado da Tela Sena Semanal

1ª rodada - 24/11/2024

02 04 06 07 08 09 12 13 14 17 19 20 21 22 24 26 29 30 32 33 34 35 36 37

2ª rodada - 24/11/2024

01 02 03 05 06 07 08 10 11 12 17 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33

3ª rodada - 24/11/2024

01 02 03 05 06 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 29 30 33 37

4ª rodada - 24/11/2024

02 03 04 07 08 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27 28 32 33 36 37

Giro da sorte

1° Sorteio: 02631

2° Sorteio: 07306

3° Sorteio: 05314

4° Sorteio: 06087

5° Sorteio: 11114

COMO APOSTAR PELA INTERNET?

Quem deseja apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena:

Mais Pontos: é um quadro com 35 dezenas, no qual o participante marca os números sorteados durante cinco sorteios da campanha, em datas descritas na Tele Sena ou no site telesena.com.br. O prêmio é de até R$ 600 mil.

Menos Pontos: O quadro tem até R$ 500 mil para quem fizer menos pontos com base nos sorteios.

Pela Boa: No mesmo quadro de “Mais Pontos”, o participante pode ganhar se ficar “Pela Boa”, ou seja, se faltar apenas uma dezena para atingir a pontuação máxima. O prêmio é de até R$ 500 mil.

Tele Sena Semanal: uma Tele Sena "para quem tem pressa de ganhar", como definem os organizadores. Ela tem validade de uma semana e sorteia prêmios em quatro rodadas. Quem fizer 20 pontos primeiro, ganha a premiação, que pode variar de R$ 40 mil a mais de R$ 300 mil. Há ainda o Giro da Sorte, onde 20 pessoas ganha R$ 1 mil cada a cada cinco giros.