Prefeito anuncia projeto para doar cestas básicas a funcionários da Fábrica Paquetá, em Uruburetama

O prefeito de Uruburetama, Branco do Angelim (PT), anunciou nesta segunda-feira (15) que irá enviar um Projeto de Lei à Câmara Municipal pedindo autorização para distribuir cestas básicas aos funcionários da Fábrica Paquetá, que está em recuperação judicial.

Originária do Rio Grande do Sul, e em recuperação judicial desde abril de 2019, a empresa tem atrasado salários dos funcionários desde meados de março deste ano.

O grupo possui fábricas instaladas nos municípios de Uruburetama, Itapajé e Pentecoste.

"Devido a situação que a Paquetá está passando já marquei uma reunião com a Companhia de Desenvolvimento do Ceará (Codece) pra gente se unir e ver a melhor maneira de solucionar esse problema", disse o prefeito.

Em Uruburetama, cerca de mil pessoas constam no quadro de funcionários da empresa. A produção da unidade era destinada integralmente à exportação, conforme moradores do município. Sem receberem os salários, os funcionários já passam dificuldade para arcar com as contas básicas.