Acidente entre ônibus e carro deixa uma pessoa ferida em Irauçuba, no Interior do Ceará

Uma colisão frontal entre um ônibus da empresa Expresso Guanabara e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida, na madrugada desta segunda-feira (16), no município de Irauçuba, no interior do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 2h30, no quilômetro 143 da BR-222, no sentido Fortaleza.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava parado sobre a pista de rolamento no momento em que foi atingido frontalmente pelo ônibus. Após o impacto, o veículo menor foi lançado para fora da rodovia. O ônibus da empresa teve a parte frontal danificada, enquanto o carro ficou com a dianteira completamente destruída.

O condutor do automóvel sofreu lesões leves e recebeu atendimento no local.

As causas do acidente ainda serão investigadas. A PRF informou que outras circunstâncias que possam ter contribuído para a colisão serão analisadas no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT), que será elaborado nos próximos dias.

A reportagem entrou em contato com a empresa Expresso Guanabara. Quando houver posicionamento, este conteúdo será atualizado.