VLT descarrila em Sobral e operação é parcialmente suspensa

Na noite desta sexta-feira (13), um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) descarrilou em um trecho da Avenida John Sanford, no Bairro Cohab 3, em Sobral, interior do Ceará. O descarrilamento ocorreu quando o transporte coletivo saiu dos trilhos e colidiu com a alça de proteção que separa a linha férrea da via pública.

Segundo informações do Metrofor, o VLT transportava 15 passageiros no momento do acidente. Nenhum deles ficou ferido e todos conseguiram desembarcar com segurança, antes da chegada das equipes de suporte.

Operação é parcialmente suspensa no dia seguinte

Como consequência do descarrilamento, a operação da Linha Norte do VLT de Sobral foi temporariamente alterada. A ocorrência afetou a operação da Linha Norte durante a noite de sexta-feira e a manhã deste sábado (14). Após a realização de reparos na via férrea, a circulação foi normalizada por volta das 14h30. Neste momento, o VLT de Sobral opera conforme a programação habitual..

Conforme nota da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as causas ainda estão sendo investigadas. No entanto, há suspeita de que os danos nos trilhos, possivelmente provocados por atos de vandalismo, tenham contribuído para o incidente.