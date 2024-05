Rock in Rio anuncia atrações do Norte e rebate críticas de exclusão: ‘Não houve escuta’

O Rock in Rio anunciou três atrações do Norte do Brasil para a edição de 2024, nesta sexta-feira (16). São eles: o rapper manauara Victor Xamã, a banda de tecnobrega paraense Gang do Eletro e o grupo musical de indígenas Suraras do Tapajós, também do Pará.

O anúncio acontece após as críticas de artistas da região, como Fafá de Belém, Joelma e Gaby Amarantos, que alegaram falta de representatividade. "A Amazônia não faz parte do Brasil? A cultura amazônica, nortista, não é parte deste país?”, questionou Fafá, na legenda de uma postagem que traz um vídeo promocional do evento com vários músicos brasileiros.

No entanto, o vice-presidente artístico da Rock World, Zé Ricardo, afirmou que as atrações já estavam previstas antes disso, mas ainda não haviam sido anunciadas. Ele defendeu ainda que não foi possível convidar artistas de todos os estilos musicais.

"No lançamento do Dia Brasil, eu disse para 120 jornalistas que aquele era o line-up inicial. Nós vamos lançar mais artistas para o Dia Brasil. Tem mais gente nos outros palcos [do Amazonas e do Pará]. Mas o que acontece hoje é que há pouca escuta”, pontuou Zé Ricardo, ao Uol.

Os artistas nortistas anunciados integrarão a programação do Global Village, um espaço inédito na edição deste ano. A ideia é unir música, gastronomia e arquitetura, representando diferentes culturas do mundo. O local contará com apresentação de músicos de diferentes países e tem a cantora beninense Angelique Kidjo como embaixadora.

O festival acontece nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO GLOBAL VILLAGE: