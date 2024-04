Rock in Rio 2024 confirma Avenged Sevenfold e Evanescence

Novas atrações musicais do Rock in Rio 2024 foram anunciadas nesta quinta-feira (25). Com Avenged Sevenfold e Evanescence, as bandas confirmadas se apresentarão no dia 15 de setembro, o "Dia do Rock" do festival.

O Palco Mundo contará com apresentações de Avenged Sevenfold, Evanescence e Journey. Já o Palco Sunset terá shows de Deep Purple e Incubus.

O festival acontece nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Outros artistas anunciados anteriormente foram Akon, 21 Savage, NX Zero, Mariah Carey, NE-YO, Shawn Mendes, Travis Scott, Matuê, entre outros.