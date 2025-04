CAPTEI: 3ª Edição do Prêmio Mulheres Extraordinárias Apresenta Trajetórias Inspiradoras

Neste sábado (29), o Ceará celebrou suas verdadeiras heroínas na 3ª edição do Prêmio Mulheres Extraordinárias, promovido pela ADPEC no Allêz Brasserie. Seis mulheres foram homenageadas por suas trajetórias inspiradoras em trabalho social, ciência, política e defesa dos direitos humanos.

Legenda: Liduína Freitas, Amélia Rocha, Noêmia Landim e Michele Holanda Foto: Gui Duarte

Entre as laureadas, Michele Holanda brilhou com seu impacto à frente da Associação Peter Pan. Na área jurídica, Amélia Rocha e Maria Liduína Freitas conquistaram reconhecimento por suas relevantes contribuições à Defensoria Pública. A senadora Augusta Brito foi premiada por sua luta pela igualdade de gênero, enquanto Noêmia Landim se destacou na defesa dos direitos humanos. Charliany Morais, com sua cooperativa de reciclagem, emocionou ao ser reconhecida pela superação.

Legenda: Kelviane Barros, presidente da ADPEC Foto: Gui Duarte

"O Prêmio Mulheres Extraordinárias é uma forma de reconhecer e destacar o trabalho das defensoras públicas e de todas as mulheres que, com dedicação e coragem, contribuem para um mundo mais justo e igualitário."

A cerimônia também homenageou postumamente Lisiane Granjeiro, reforçando o legado de coragem e determinação dessas mulheres que transformam a sociedade cearense.

Vem ver as fotos captadas por Gui Duarte:

Legenda: Andrea Coelho e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte

Legenda: Senadora Augusta Brito Foto: Gui Duarte

Legenda: Priscilla Holanda, Michele Holanda e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte

Legenda: Amélia Rocha Foto: Gui Duarte

Legenda: Andrea Coelho, Augusta Brito e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte

Legenda: Andrea Coelho, Rose Marques, Amelia Rocha e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte

Legenda: Andrea Coelho, Liduina Freitas e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte

Legenda: Kelviane Barros, Liana Rocha e Andrea Coelho Foto: Gui Duarte

Legenda: Andrea Coelho, Noêmia Landim e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte

Legenda: Andrea Coelho, Michele Holanda e Kelviane Barros Foto: Gui Duarte