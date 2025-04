Ator Othon Bastos passa mal durante peça e é encaminhado para exames

O ator Othon Bastos, de 91 anos, passou mal durante a apresentação da peça “Não Me Entrego, Não”, em São Paulo, no último domingo (30). Ele precisou ser retirado do palco e encaminhado para um hospital, para fazer exames.

Nas redes sociais, a produção do artista publicou um comunicado, afirmando que o artista sofreu uma queda de pressão.

“Othon Bastos teve uma queda de pressão por conta de uma virose e precisou interromper o espetáculo. O ator foi imediatamente bem assistido, tratado sob cuidados médicos e passa bem. Agora ele fará um breve repouso para voltar ao palco a partir de quinta-feira, dia 3 de abril. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos vocês”, disse a nota.

Em vídeo nas redes sociais, o ator agradeceu o carinho e o cuidado do público e afirmou que teve "uma pequena virose", mas que retorna aos palcos nesta quinta-feira (3).

“Não me Entrego, Não” rendeu a Othon Bastos o prêmio Shell de Teatro na categoria melhor ator, por conta da temporada do espetáculo no Rio de Janeiro. O monólogo repassa a extensa trajetória do artista, que tem mais de 70 anos de carreira.