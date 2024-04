Simone Mendes, Chitãozinho e Xororó e Luan Santana são confirmados no Rock in Rio no dia sertanejo

Em uma edição diferente, o Rock in Rio terá apresentações do gênero sertanejo pela primeira vez. Dentre os nomes já confirmados para o dia 21 de setembro, estão: Simone Mendes, Luan Santana, Ana Castela e Chitãozinho e Xororó. As informações foram apuradas pelo Splash, do Uol.

Criado em 1985, o festival era conhecido por ser majoritariamente de rock, com apresentações icônicas de bandas como Queen e Iron Maiden. Em 2001, Carlinhos Brown chegou a receber várias garrafas atiradas pelo público por se apresentar no dia de metal.

Nas últimas edições, houve uma mistura maior dos estilos musicais, até aderir ao sertanejo, neste ano.

Confira programação confirmada até o momento

Dia 13/9 - Sexta-feira

Palco Mundo: Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU)

Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU) Palco Sunset: MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia New Dance Order: Deadmau5

Dia 14/9 - Sábado

Palco Mundo: Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos

Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos Palco Sunset: NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu

NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu Espaço Favela: Dennis DJ

Dennis DJ New Dance Order: DJ Snake

Dia 15/9 - Domingo

Palco Mundo: Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold

Palco Sunset: Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty, Barão Vermelho

Dia 19/9 - Quinta-feira

Palco Mundo: Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão

Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão Palco Sunset: Gloria Groove

Gloria Groove Espaço Favela: Xande de Pilares

Dia 20/9 - Sexta-feira

Palco Mundo: Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo

Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo Palco Sunset: Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor

Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor Espaço Favela: Pocah

Pocah New Dance Order: Alison Wonderland

Alison Wonderland Global Village: Angélique Kidjo

Dia 21/9 - Sábado

Palco Mundo: Simone Mendes, Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Ana Castela

Dia 22/9 - Domingo