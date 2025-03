Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de março

Hoje o céu traz um convite claro: assuma o comando das suas vontades. A Lua em aspecto desafiador com Saturno pode fazer o dia parecer mais lento, cobrando responsabilidade, limites e decisões maduras. Talvez você perceba que precisa cortar excessos, ajustar expectativas ou dizer “não” para manter sua energia em equilíbrio.



Mas nem tudo é contenção: Vênus forma um aspecto harmonioso com Plutão, trazendo força interior e clareza sobre o que você realmente deseja. Aproveite para fortalecer vínculos verdadeiros e se posicionar com mais autenticidade. Você está no comando – assuma as rédeas com consciência e firmeza.

Signo de Aquário hoje

Nem tudo depende só da sua vontade. Há limites que precisam ser respeitados – seus e dos outros. Use o dia para ajustar expectativas e aprofundar conexões com quem realmente importa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.