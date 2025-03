Entenda polêmica envolvendo Leticia Sabatella e suposta doação ilegal de seus cachorros

A atriz Leticia Sabatella usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (20), para denunciar o caso dos seus dois cães que foram colocados para adoção sem o seu consentimento. Conforme o relato da artista, os cachorros viviam em um sítio, e já que ela não estava no Rio de Janeiro para ficar com eles em casa, os animais ficaram sob os cuidados de uma mulher, sem citar o nome da pessoa.

Por meio dos Stories do Instagram, Letícia disse que "acreditou na boa vontade dela" e que teria deixado os cães "com a veterinária amiga que achou por bem colocar eles nessa hospedagem" em que os cachorros foram posteriormente dados para adoção. A atriz afirmou que já tomou as medidas legais sobre o caso.

"Só que você não imagina que você vai levar o seu cachorro vai para uma hospedagem e ele vai ser é chipado e colocado para adoção. No caso, eu não sabia mesmo, porque quem estava responsável por eles levou eles para lá, dizendo que estava levando para tratar na clínica dela", iniciou Letícia no relato.

"Então, eu sabia que uma veterinária estava cuidando do meu cachorro, uma veterinária que frequentava o espaço no sítio e que decidiu levá-lo para atendê-lo na clínica dela. Ela colocou ele nessa hospedagem, um lugar onde as pessoas [deixam seus cachorros] quando estão ocupadas. Elas levam seus cães para ficarem lá na confiança, não para serem chipados e adotados. Isso não significa abandono e nem maus-tratos, significa que eles têm cuidados, que eles têm uma rede de apoio", explicou a artista.

Sabatella pediu ainda que a mulher assuma o erro que causou todo o transtorno para a família. "Só quero dizer uma coisa, prefiro tratar essa história ainda como um grande equívoco, onde as pessoas podem até se arrogar algumas iniciativas bem intencionadas, mas tem uma hora que o equívoco tem que ser desfeito e a gente tem que admitir que 'opa, me enganei', 'opa, agi por um impulso e julguei mal'", iniciou ela.

Letícia também rebateu quando foi confrontada pela mulher sobre os cães. "Como ela mesma fez várias perguntas sem respostas, eu estou dando as respostas para ela. É só ela ouvir as respostas. Onde eu estava, porque eles estavam com essa veterinária, porque eles ficaram na hospedagem que ela cuida. Então, as respostas estão sendo dadas. Ela precisa ouvir e admitir que houve um erro e que a gente precisa corrigir", finalizou a atriz.