Letícia Sabatella publica fake news sobre conflito de Israel e Hamas e justifica: 'quero que pare'

A atriz Letícia Sabatella usou o próprio perfil do Instagram para publicar notícia falsa sobre a guerra entre Israel e o grupo Hamas, no último domingo (5), e resolveu se retratar após a repercussão do caso. Com as críticas dos internautas, a atriz também virou alto da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

A entidade notificou a Meta, proprietária do Instagram, por conta do post em que Sabatella citou o site pró-Palestina Electronicintifada.net. O texto apontava que a maioria dos civis israelenses mortos no ataque do Hamas a Israel, realizado no dia 7 de outubro deste ano, foi vítima do Exército de Israel.

Legenda: Letícia publicou postagem sobre a guerra no domingo (5) Foto: reprodução/Instagram

"A maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas em 7/10/23 foi abatida por soldados israelenses", dizia a mensagem escrita por Sabatella nos stories do Instagram. Na publicação, a atriz ainda disponibilizou o link com as informações falsas.

Em nota, divulgada nessa segunda-feira (6), a Conib rebateu a informação, destacando que o ataque vitimou, entre as mais de 1,3 mil pessoas, crianças, mulheres, idosos e gestantes, além de dezenas de reféns.

"Mensagens como essa de Sabatella são mentiras hediondas, dolorosas e ofensivas, verdadeiros obstáculos para a paz que todos almejamos", disse a entidade, reforçando o ataque como o "pior massacre contra o povo judeu desde o holocausto".

Retratação pública

A Meta ainda não se pronunciou sobre as fake news, mas a atriz se retratou na mesma rede social, dessa vez em um vídeo, no qual contou sobre as informações que tem recebido desde o início da escalada do confronto.

"Eu acabo entrando nesse ciclo de informações, buscando informações, e posto algumas coisas que rebatam essas acusações que justificam o massacre, e rebato elas com outras informações e contrapontos nos Stories", afirmou a atriz, com a justificativa de que as informações sobre as mortes viriam de diversas pessoas.

"O exército de Israel comete muitas coisas bárbaras há muitos anos, enfim. Tem várias informações de todos os lados", complementou ela, sem, no entanto, apontar provas ou outras fontes que reforcem a informação das mortes citadas pelo site indicado por ela.