Wade Wilson, o ' Florida Killer', recebe 4 mil mensagens e cartas de amor no corredor da morte

Um juiz da Flórida recebeu cerca de 4 mil mensagens, entre cartas e e-mails, com pedidos de mulheres para poupar a vida de Wade Wilson, 30. Em junho deste ano, o júri do Condado de Lee, na Flórida, considerou Wilson culpado de dois assassinatos e votou a favor da pena de morte para o criminoso — preso há cinco anos. As informações são do jornal britânico independent.

Popularmente chamado de "Florida Killer", Wade matou Kristine Melton, 35, e Diane Ruiz, 43, com poucas horas de diferença. Ele conheceu Melton em um bar de música ao vivo, em 6 de outubro de 2019, antes de estrangulá-la até a morte na casa dela em Cape Coral.

No dia seguinte, Ruiz foi dada como desaparecida. Ela estava caminhando para o bar onde trabalhava quando Wilson se aproximou dela, em um carro que ele havia roubado da casa de Melton, e pediu informações.

Ruiz entrou no carro, Wilson a estrangulou e "a atropelou até que ela parecesse espaguete", ouviu o tribunal do procurador assistente do Estado, Andreas Gardine. E, um detalhe, é que as mulheres não se conheciam.

Cartas em defesa de assassino falam sobre saúde mental

Conforme matéria do jornal britânico, as cartas enviada ao juiz justificavam as ações do criminoso ao histórico de problemas de saúde mental, abuso de substâncias e suposta falta de apoio dos pais.

"Com relação ao caso Wade Wilson, parece claramente documentado que o Sr. Wilson sofre de problemas de saúde mental que parecem ser severamente agravados pelo uso de drogas", escreveu Lindsay Brann, mãe de dois meninos no Canadá, em uma carta apresentada no Tribunal do Condado de Lee.

Wilson também recebeu cartas de amor, conforme informou o Gabinete do Xerife do Condado de Lee. Além dos textos, ele recebeu 754 fotos. O escritório do xerife disse que rejeitou 163 fotos pela "natureza inadequada"

Marion Worth, outra mulher que enviou carta, declarou que a vida de Wilson fosse poupada, pela lembrança do filho dela que foi assassinado em agosto de 2023. "Mesmo em um caso tão grave, defendo a prisão perpétua em vez da pena de morte como a resolução mais justa e humana".