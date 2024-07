Ataque em evento inspirado em Taylor Swift deixa pelo menos três crianças mortas na Inglaterra

O número de crianças mortas por esfaqueamento em um evento de dança no sul da Inglaterra na segunda-feira (29) subiu para três nesta terça (30). As informações foram atualizadas por portais de imprensa locais.

O evento foi realizado em um bairro residencial de Southport, a cerca de 30 km de Liverpool. No local, meninas participavam de aulas de danças inspiradas na cantora norte-americana Taylor Swift e foram atacadas após a invasão de um homem, que esfaqueou nove pessoas.

Duas crianças morreram logo após serem atendidas e encaminhadas a um hospital local. Já nesta terça-feira (30), a polícia de Southport confirmou que uma terceira criança, uma menina de 9 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Com o choque relacionado ao caso, normalmente pouco comum no Reino Unido, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se pronunciou e se definiu como "horrorizado".

A cantora Taylor Swift também se manifestou nas redes sociais. "O horror do ataque de ontem em Southport está tomando conta de mim continuamente e estou completamente em estado de choque. A perda de vidas e de inocência, e o terrível trauma infligido a todos quem estava lá, as famílias e os socorristas", disse ela em um comunicado via Instagram.

Segundo a Secretária de Estado para Assuntos Internos do Reino Unido, Yvette Cooper, o governo do Reino Unido segue em contato com as autoridades locais. A preocupação também seria porque ataques com faca não são comuns no país.