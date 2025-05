Astro do cinema, Gérard Depardieu é condenado a prisão por agressões sexuais

O astro do cinema Gérard Depardieu foi condenado, nesta terça-feira (13), a 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021. A Justiça também impôs dois anos de inabilitação e a inclusão do nome do ator de 76 anos no registro de criminosos sexuais.

Julgado pelo tribunal correcional de Paris, o caso foi amplamente divulgado e abalou o mundo do cinema francês com ecos do movimento #MeToo. Os incidentes remontam às gravações do filme "Les Volets Verts", de Jean Becker, em 2021.

No ano passado, uma mulher que trabalhou na produção apresentou uma queixa alegando agressão sexual, assédio sexual e insultos sexistas. Após a investigação ser aberta, outra mulher, uma assistente de direção, o acusou de abuso sexual durante a mesma filmagem.

Em março deste ano, a Promotoria francesa solicitou uma condenação 18 meses com suspensão da pena para o ator.

Acusações de comportamentos inadequados

Depardieu foi acusado de comportamentos inadequados por cerca de vinte mulheres, mas este é o primeiro caso a chegar aos tribunais.

O ator sempre afirmou sua inocência e diz que, embora seja uma pessoa "vulgar, rude e desbocada", não cometeu nenhuma agressão sexual durante as filmagens de "Les Volets Verts".

A Promotoria também solicitou uma multa de 20 mil euros e indenização para as demandantes, que Depardieu fosse submetido a tratamento psicológico e que o ator fosse registrado como autor de crimes sexuais.

