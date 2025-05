O Papa Leão XIV agora possui uma conta no Instagram. A novidade foi anunciada pelo Vaticano nessa terça-feira (13). Em pouco mais de um dia, o perfil já acumula 8,2 milhões de seguidores.

"O Santo Padre Leão XIV optou por manter uma presença ativa nas redes sociais por meio das contas papais oficiais no X e no Instagram", escreveu a Santa Sé.

A nova conta se chama "Pontifex", latim de "pontífice", e segue apenas 33 perfis, todos relacionados à Igreja Católica. Na sessão voltada à biografia, há uma frase do próprio Papa: "Que a paz esteja com todos".

A primeira publicação do Papa Leão XIV no Instagram é uma coletânea de fotos dele nos primeiros dias de papado. Na legenda, o pontífice abençoa os fiéis e pede a paz aos povos do mundo.

"A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra", escreveu.

Publicações do Papa Francisco serão arquivadas

O Vaticano também informou que o perfil do Papa Francisco nas redes sociais será mantido, e que todas as publicações dele serão arquivadas em sessão especial no site da Santa Sé. Hoje, a conta do antigo pontífice acumula mais de 10 milhões de seguidores.

"A presença do Papa Francisco nas mídias sociais foi significativa: cerca de 50 mil postagens publicadas nas redes sociais acompanharam quase todos os dias do seu pontificado com mensagens curtas de caráter evangélico ou exortações em favor da paz, da justiça social e do cuidado com a criação, alcançando grande interação, especialmente em tempos difíceis (em 2020, um ano com excepcional devido à pandemia, suas mensagens foram vistas 27 bilhões de vezes)", publicou o Vaticano.

