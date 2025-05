Empresa que teve CEO morto por Luigi Mangione é investigada por fraude

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o UnitedHealth Group por possível fraude criminosa no Medicare. Considerado um dos maiores provedores de serviços de saúde do País, o grupo está sob investigação desde pelo menos o início do segundo semestre de 2024. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal.

Segundo o jornal, a investigação se concentra nas práticas do programa Medicare Advantage, oferecido pela empresa. O modelo permite que seguradoras privadas administrem os benefícios do Medicare em troca de um pagamento mensal fixo. Essas empresas recebem valores adicionais por cobrir pacientes com condições mais graves, o que pode incentivar o registro de diagnósticos potencialmente imprecisos ou exagerados.

O antigo CEO da UnitedHealth, Brian Thompson, foi morto em 4 de dezembro de 2024. Luigi Mangione, de 26 anos, é apontado como o principal suspeito e foi indiciado pelo júri federal dos Estados Unidos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas o caso teve grande repercussão na mídia.

Ampliação da investigação

Ainda de acordo com o Wall Street Journal, os detalhes específicos da investigação criminal ainda não foram totalmente divulgados, mas sabe-se que envolvem suspeitas de práticas fraudulentas no faturamento do Medicare Advantage.

Além da investigação criminal, a UnitedHealth também é alvo de investigações civis sobre práticas de faturamento em seus consultórios médicos e apurações antitruste, relacionadas a possíveis violações das regras de concorrência no setor de saúde.

Empresa apresentou queda nas ações

Desde que a investigação foi revelada pelo The Wall Street Journal, em 14 de maio, as ações da UnitedHealth caíram mais de 8% nas negociações após o fechamento do mercado no mesmo dia. No acumulado do mês, a empresa já havia sofrido uma desvalorização de quase 50%.

Em meio à crise, a companhia substituiu o então diretor-executivo, Andrew Witty, por Stephen Hemsley, ex-CEO e atual presidente do conselho. A mudança repentina interferiu ainda mais na confiança dos investidores.

A empresa também enfrenta uma ação judicial movida por acionistas, que alegam ter sido enganados quanto ao real impacto do assassinato de Brian Thompson nos negócios da UnitedHealth.

Histórico de acusações

O grupo já enfrentou, em anos anteriores, um processo civil de fraude no Medicare, no qual era acusado de ter cobrado indevidamente mais de US$ 2 bilhões do governo dos EUA. A sentença, no entanto, foi favorável à empresa em março deste ano, e o caso está próximo de ser encerrado.

Críticos e denunciantes afirmam que a UnitedHealth inflava diagnósticos de pacientes para aumentar seus lucros.

