Saiba quem é Luigi Mangione, suspeito de matar CEO Brian Thompson, em Nova Iorque

Luigi Mangione, de 26 anos, é considerado o principal suspeito de assassinar Brian Thompson, CEO da United Healthcare, pela Polícia de Nova Iorque. Ele foi preso nesta segunda-feira (9), no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, após acusações de porte ilegal de armas.

Conforme divulgado pela CNN, Mangione nasceu e foi criado em Maryland, mas seu endereço mais recente foi no Havaí, de acordo com o departamento de polícia nova-iorquino. Na região, a família dele é dona de uma rede de casas de repouso chamada Lorien Health Systems, onde ele foi voluntário em 2014, segundo sua página no LinkedIn.

Luigi Mangione é Engenheiro de Software formado pela Ivy League – grupo de oito universidades privadas consideradas as mais prestigiadas do país. Ele também teria mestrado e bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade da Pensilvânia.

Após se formar, o norte-americano trabalhou como engenheiro de software para a empresa de vendas de carros online ‘TrueCar’, entre 2020 e 2023.

Fontes policiais indicam que Mangione “escreveu um documento manuscrito que fala sobre suas motivações e mentalidade”. No entanto, a polícia ainda não revelou possíveis motivos e nem confirmou relatos da imprensa que indicavam que as palavras "demorar" e "negar" - termos usados pelas seguradoras para rejeitar reclamações - estavam escritas nas cápsulas de bala encontradas no crime.

Legenda: Brian Thompson tinha 50 anos Foto: Divulgação/United Healthcare

DETENÇÃO

Nesta segunda (9), Luigi Mangione havia sido interrogado mais cedo pela polícia de Altoona, na Pensilvânia, a cerca de 500 quilômetros a oeste de Nova York, depois que uma arma com características semelhantes à utilizada para assassinar o executivo Brian Thompson foi encontrada com ele, de acordo com a NBC News e outros meios de comunicação, citando fontes próximas ao caso.

As autoridades investigam a possibilidade de que o autor do crime tenha usado uma pistola veterinária de cano longo, normalmente utilizada para sacrificar animais, para cometer o assassinato.

O suspeito foi visto em um restaurante McDonald's em Altoona por um cliente, que alertou as autoridades, informou o jornal The New York Times. Ele também possuía documentos falsos semelhantes aos utilizados pelo assassino antes do crime.

Legenda: Autoridades fazem buscas pelo criminoso Foto: Reprodução/X

ASSASSINATO EM NY

Brian Thompson foi assassinado a tiros na manhã da última quarta-feira (4). Em uma gravação disponibilizada pela Polícia de Nova York, o empresário aparece caminhando perto de um hotel no distrito de Midtown, em Manhattan.

O atirador, vestindo uma jaqueta com capuz e o rosto parcialmente coberto, se aproximou por trás de Thompson e atirou nele diante de pedestres, em um ataque capturado por uma câmera de vigilância e visto por milhões de pessoas desde então.

Thompson, figura importante da UnitedHealthcare, uma das maiores seguradoras médicas do país, participava de uma conferência de investidores no distrito comercial de Midtown.

A polícia ainda não revelou possíveis motivos e não confirmou relatos da imprensa de que as palavras "adiar" e "negar" - termos usados frequentemente por seguradoras para rejeitar reivindicações - estavam escritas nos cartuchos de bala encontrados na cena do crime.