Avião da Latam é atingido por caminhão no aeroporto da Itália e sofre danos na fuselagem

Uma aeronave da companhia aérea Latam, um Boeing 777, foi atingido por um caminhão de serviço no aeroporto de Milão, na Itália, na manhã desta quarta-feira (5). A empresa afirmou que a ocorrência foi registrada com a "aeronave vazia, ou seja, antes do embarque do voo". Não há registro de feridos. As informações são da CNN.

O veículo que se chocou com o avião era um caminhão de catering, responsável pelo abastecimento de alimentos para o serviço de bordo. Com a colisão, o Boeing sofreu danos na parte inferior da fuselagem.

Veja imagens

A Latam se manifestou em nota lamentando os transtornos causados pelo incidente e informou que "está oferecendo a assistência necessária aos clientes, que serão acomodados em outra aeronave no voo LA9511 (Milão-São Paulo), com decolagem prevista para às 12h (hora local) de quinta-feira (6/3)”, diz comunicado da empresa.

Veja também Mundo Nasa faz registro de avião supersônico quebrando a barreira do som; veja imagem Mundo Homem perde voo, invade pista e tenta impedir decolagem de avião da Latam, no Chile

A companhia aérea afirmou ainda que "adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos".

A aeronave envolvida no incidente, de prefixo PT-MUE, tem capacidade para 362 passageiros e tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A decolagem estava prevista para o meio-dia, pelo horário local (8h pelo horário de Brasília), mas o voo foi cancelado devido à colisão.