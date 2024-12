Polícia divulga vídeo de atirador que matou CEO da United Health nos EUA; veja

A Polícia de Nova York divulgou um vídeo do momento em que um homem atirou contra o CEO de uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos nesta quarta-feira (4). O homem fugiu após cometer o crime, e as autoridades seguem em busca do criminoso.

Brian Thompson, 50, diretor-executivo da United Healthcare, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (4) em Nova York. Na gravação, o empresário aparece caminhando perto de um hotel no distrito de Midtown, em Manhattan.

Em seguida, o atirador aparece usando um capuz e uma mochila. O homem efetua uma série de disparos até Thompson cair no chão.

O executivo morreu ao chegar ao hospital, segundo a emissora Pix 11 New York. As imediações do hotel foram fechadas pela polícia de Nova York (NYPD).