Passageiro invade cabine em voo no México e tenta desviar aeronave para os EUA

Um passageiro foi preso após invadir a cabine do piloto durante um voo nacional no México para tentar desviar a aeronave para os Estados Unidos. O caso aconteceu neste domingo (8), e terminou com o homem contido pela tripulação.

O voo fazia a rota entre El Bajío e Tijuana, mas com a ocorrência, teve de ser desviado para a cidade de Guadalajara, conforme o portal g1.

A tentativa criminosa ocorreu no início da manhã deste domingo, no fim do voo. A aeronave é da empresa Volaris, que pontuou que ninguém ficou ferido na ação.

"O passageiro tentou, mediante o uso da força, desviar o voo para os Estados Unidos", informou a companhia aérea em nota comunicado oficial.