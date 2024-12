Guerra na Síria: onde está o presidente, quem são os rebeldes e quais os países envolvidos

Com os recentes ataques de rebeldes e a derrubada do ditador Bashar al-Assad neste fim de semana, a guerra na Síria se intensificou. O agora ex-presidente teve de deixar a capital síria Damasco e foi buscar asilo na Rússia, país que atuou como seu aliado nos mais de 20 anos de poder.

Agências de notícias russas informaram neste domingo (8), que Assad e sua família estão em Moscou. "A Rússia lhes concedeu asilo por razões humanitárias”, disse uma fonte do Kremlin às agências de notícias TASS e Ria Novosti.

Bashar foi derrubado por uma ofensiva de uma aliança de rebeldes liderados por islamistas radicais. Desde o dia 27 de novembro, uma ofensiva relâmpago da oposição deixou, pelo menos, 910 pessoas mortas, incluindo 138 civis.

Durante anos, o agora ex-líder sírio contou com alianças com a Rússia, o Irã e o movimento libanês Hezbollah para permanecer no poder.

Veja também Mundo Quem é Abu Mohamad al Jolani, que liderou grupo islâmico para derrubar governo de Bashar al-Assad Mundo Conheça Bashar al-Assad, ditador da Síria que estava no poder há 24 anos e fugiu de Damasco

Quem são os envolvidos?

Os rebeldes que alegam ter tirado al-Assad do poder da Síria são da Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS). Eles são liderados por Abu Mohammed al-Jolani, de 42 anos

Os insurgentes chegaram a invadir a residência do embaixador italiano em Damasco, Antonio Tajani, mas ninguém ficou ferido, somente três carros foram roubados.

"Estamos pedindo uma transferência pacífica entre o regime caído e a nova realidade, portanto, uma transição pacífica em vez de militar. Parece-me que no momento as coisas estão indo nessa direção", declarou Tajani à BBC.

Neste domingo ainda, os rebeldes sírios "garantiram" a segurança das bases militares russas na Síria.

A Rússia está "em contato com representantes da oposição armada síria, cujos líderes garantiram a segurança das bases do exército russo e das instituições diplomáticas no território da Síria", declarou uma fonte às agências estatais TASS e Ria Novosti.

Recentemente, o líder do grupo declarou que o regime de Assad estava "morto" O grupo foi criado em 2012, e antigamente se chamava Frente al-Nusra, que se diziam "eficazes e mortais" na guerra contra o agora ex-presidente Bashar al-Assad.

Presidente dos EUA celebra queda de Assad

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou a queda de Bashar al Assad na Síria, e afirmou que ela representa uma "oportunidade histórica" para os sírios.

Em um discurso na Casa Branca, Biden declarou que "a queda do regime é um ato fundamental de justiça" e uma "oportunidade histórica" para que os sírios "construam um futuro melhor", embora tenha alertado sobre os "riscos e a incerteza" decorrentes da situação.