Caso Valeria Márquez: chefe de cartel é apontado como suspeito de ter assassinado tiktoker

O chefe de um cartel é o principal suspeito da morte da influenciadora Valeria Márquez, assassinada em Jalisco, no México, durante uma transmissão ao vivo no TikTok, na última terça-feira (13). O homem, Ricardo Ruíz Velasco, conhecido como 'R2' ou 'El Tripa', está sendo apontado como o autor do crime, segundo veiculado no jornal local Milenio.

O criminoso integra o grupo de elite do cartel Nova Geração de Jalisco (CJNG) e estaria em um relacionamento amoroso com Valeria há alguns meses.

O Ministério Público de Jalisco, na região metropolitana de Guadalajara, no entanto, ainda não confirmou o envolvimento de R2 no caso, destacando que "a investigação continuará com a devida confidencialidade para evitar qualquer impacto sobre ela".

O órgão público divulgou uma nota oficial comentando as informações veiculadas na imprensa mexicana. "Em resposta às notícias da mídia que apontam diretamente para os supostos autores do assassinato de uma mulher, ocorrido ontem em Zapopan, a Procuradoria Geral do Estado esclarece que, até o momento, não há alegações específicas no processo de investigação", esclareceu o governo.

Ameaças

Após o assassinato de Valeria, vieram a público mensagens antigas da influenciadora, em que ela denunciava ter sido ameaçada por um ex.

Segundo a rede de TV Univision, Valeria teria publicado uma foto em que aparece com as pernas aparentemente machucadas. Na legenda, ela alerta que algo poderia acontecer com ela ou sua família.

"Ele era meu atual parceiro, com quem eu morava, é por isso que o chamo de 'ex'. Eu o responsabilizo por qualquer coisa que possa acontecer comigo e com minha família, mesmo que eu tenha que deixar a cidade", escreveu Valeria.

Quem era Valeria Márquez?

Além da repercussão no TikTok, Valeria Márquez já era famosa desde 2021, época em que conquistou o título de Miss Rostro Guadalajara. Atualmente, a influenciadora era conhecida por comandar o próprio salão, chamado de "Blossom The Beauty Lounge".

Valeria se tornou conhecida por colaborar com diversas marcas de moda mexicanas, joias e cosméticos, compartilhando ensaios fotográficos e promovendo produtos no perfil dela no Instagram.

Minutos antes do crime, em que foi morta durante live, a jovem chegou a citar certa apreensão no vídeo, contando que um suposto entregador havia feito uma visita suspeita ao salão em que ela estava.