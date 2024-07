Duas crianças são mortas durante aula temática de Taylor Swift em ataque no Reino Unido

Duas crianças foram mortas nesta segunda-feira (29) após ataque com faca em um evento temático sobre Taylor Swift, dentro de uma escola de dança de Southport, no Reino Unido. Outras nove crianças foram feridas. As informações são da BBC.

Pelo menos seis crianças estão em estado grave. Dois adultos também foram feridos. A polícia acredita que eles estavam "tentando proteger corajosamente as crianças que estavam sendo atacadas".

A polícia prendeu um suspeito de 17 anos, natural de Cardiff, capital do País de Gales, mas que morava próximo à cidade onde aconteceu o ataque. "Neste estágio inicial, investigações estão em andamento para estabelecer o motivo deste trágico incidente e pedimos às pessoas que não especulem enquanto a investigação estiver em andamento", disse a polícia de Merseyside.

Os agentes de segurança também descartaram a possibilidade de relação com terrorismo. "Também podemos confirmar que o incidente não está sendo tratado como relacionado a terrorismo e não estamos procurando mais ninguém em conexão com o incidente.