Adolescente sergipana morre em Orlando em 'trágico' acidente de trânsito

Uma brasileira de 17 anos morreu em um acidente de trânsito no estado da Flórida, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (29). Natália do Couto Santana, de Sergipe, era estudante do Ensino Médio e morava em Orlando há quatro anos. As informações são do g1.

Segundo familiares, Natália estava dirigindo um veículo quando se envolveu numa batida contra outros dois carros. Nas redes sociais, a mãe dela, Denise Couto, também falou sobre a morta da filha. "Nossa filha faleceu em um trágico acidente de carro. Um motorista desgovernado colidiu com o veículo dela".

Feridos

Segundo a imprensa local, a Patrulha Rodoviária da Flórida informou que outras três pessoas ficaram feridas e a adolescente morreu no local. O caso está sendo investigado.

Natália morava nos Estados Unidos com a mãe e uma irmã de 18 anos. O corpo da adolescente deve ser levado a Aracaju. Ainda não há previsão de velório e sepultamento.