Saiba o que é 'haka', dança que deputados maoris fizeram em protesto na Nova Zelândia

Uma sessão no Parlamento da Nova Zelândia foi interrompida, nessa quinta-feira (14), por um fato inusitado. Deputados do grupo originário maori fizeram a dança "haka" em protesto a um projeto de lei que pretende retirar direitos dos indígenas do país. O momento começou quando a congressista Hana Rawhiti Maipi-Clarke rasgou o papel da proposta e iniciou um canto, convocando os colegas.

"Haka" significa "dança" na língua maori, e é usada em diversas cerimônias, de casamentos a velórios. Em alguns locais, a dança ficou associada a confrontos, mas está inserida em um contexto amplo.

Veja o vídeo do momento:

O projeto alvo de protesto quer mudar um trato de 184 anos de existências entre os britânicos e os povos indígenas. O Tratado de Watangi foi feito em 1840 entre a Coroa Britânica e mais de 500 chefes de tribos.

O documento é constantemente usado para atender às necessidades indígenas atuais e sempre é pautado no parlamento, em busca de mais inclusão e equidade. As críticas do povo maori se deram pois a proposta quer restringir as interpretações do tratado.

Haka no esporte

O "haka" se tornou famoso no mundo graças ao esporte Rugby. A modalidade é uma das mais populares na Nova Zelândia, e o time nacional conhecido como "All Blacks" tem uma tradição de fazer a dança antes do início de cada partida. Esse fato é visto como uma forma de intimidação dos adversários.