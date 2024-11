Caetano e Bethânia em Fortaleza: veja horário do show e da abertura dos portões neste sábado (16)

Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam a Fortaleza para mais uma parada da inédita turnê que tem percorrido o Brasil. Os irmãos baianos prometem interpretar seus maiores sucessos na apresentação que acontece neste sábado (16), na Arena Castelão.

O show está programado para começar às 21h. Antes disso, às 18h, os portões abrem para a entrada no estádio. A ideia é que a partir desse horário o público já possa acessar seus respectivos setores – ao todo, são sete: Pista Premium, Pista, Arquibancada Superior, Arquibancada Lateral Superior, Lounge Vip e Camarote.

A capital cearense é a oitava cidade a receber o espetáculo que reúne dois dos maiores nomes da música brasileira. A dupla já passou por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Recife e Brasília, sendo que Salvador e São Paulo serão as próximas duas paradas.

Os últimos shows da turnê “Caetano & Bethânia” serão realizados em 2025. A despedida começa na capital baiana, em 8 de fevereiro, e termina no Rio de Janeiro, em 15 de março.

Como vai ser o acesso?

A entrada na Arena Castelão será feita mediante a apresentação do ingresso, seja ele físico ou digital. Para quem comprou por meio do site da Ticketmaster, os ingressos devem ser ativados no aplicativo “Quentro”, disponível na App Store e na Google Play Store.

Depois de instalar e abrir o aplicativo, é preciso digitar o mesmo e-mail usado na hora da compra e seguir as instruções na tela. O uso de outros endereços não permitirá a validação do ingresso digital.

Onde estacionar?

A Arena Castelão conta com estacionamento pago no subsolo, no qual os valores podem variar a depender do evento. A dica é chegar cedo para entrar e estacionar com tranquilidade.

Serviço - Show "Caetano & Bethânia"