Mostra de Cinema realiza debates sobre territórios e identidades no Maciço de Baturité

A primeira edição da Mostra de Cinema Olhos d'Água ocorre em comunidades rurais do Maciço de Baturité e em Guaramiranga, entre os dias 12 e 24 de novembro. Buscando descentralizar o acesso ao cinema e promover debates sobre territórios e identidades, o evento conta com exibição de filmes, oficinas, seminário e lançamento de publicações.

Todas as atividades são gratuitas. Além de Guaramiranga, também ocorrem ações em Baturité, Pacoti e Aratuba. As exibições focam em filmes cearenses, nordestinos e brasileiros. Já as oficinas audiovisuais realizam parcerias com as escolas da região.

"Acreditamos que uma mostra de cinema pode ser um espaço para fertilizar encontros entre diferentes saberes, para aprender com as perspectivas do outro, a partir de um deslocamento para a própria realidade em que se vive". Leonardo Câmara Coordenador geral da Mostra

A pesquisadora Ana Paula Vieira, também coordenadora geral, detalhou que a mostra é "pensada em consonância com a história e as experiências desses espaços, atravessadas por processos históricos de invisibilização, mas também por uma mobilização coletiva para a afirmação e o reconhecimento de suas identidades e modos de vida comunitários".

Exibição de filmes e oficinas

A programação é dividida em duas semanas. O primeiro momento iniciou nesta terça-feira (12) e segue até quinta-feira (14), com a realização de seis sessões compostas por filmes de curta e longa-metragem em Guaramiranga.

Já o segundo momento da Mostra de Cinema Olhos d'Água ocorre nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Nesses dias, ocorre uma itinerância pelas comunidades rurais dos municípios de Baturité, Pacoti e Aratuba. Também vão ser exibidos filmes e trabalhos audiovisuais produzidos nas oficinas.

Além disso, a Feira Ecológica da Mostra ocorre no dia 15 de novembro, a partir das 17h, com o lançamento de livros e publicações, assim como a venda de produtos da região.

Programação completa

13 de novembro

10h30: Mostra de Cinema | Programa 1: Pedagogias do ver: terra e território

Mostra de Cinema | Programa 1: Pedagogias do ver: terra e território 15h: Mesa redonda 2 | Cinemas de mutirão - Apresentação de projetos de cinema, território e juventude

Mesa redonda 2 | Cinemas de mutirão - Apresentação de projetos de cinema, território e juventude 18h: Mostra de Cinema | Programa 2: Cinemas de mutirão

14 de novembro

9h30: Mostra de Cinema | Programa 1: Pedagogias do ver: terra e território

Mostra de Cinema | Programa 1: Pedagogias do ver: terra e território 15h: Mesa redonda 3 | Arar o tempo, aprender com a terra - Espaços de arte, educação, natureza e tecnologia

Mesa redonda 3 | Arar o tempo, aprender com a terra - Espaços de arte, educação, natureza e tecnologia 18h: Mostra de Cinema | Programa 2: Cinemas de mutirão

15 de novembro

17h: Encerramento + Feira Ecológica + Lançamento de publicações

20, 21 e 22 de novembro

Oficina Imagens da Terra, com Polly Di

Oficina de Audiovisual, com Sunny Maia

22 de novembro

Itinerância em Aratuba (Aldeia Kanindé de Aratuba)

23 de novembro

Itinerância em Pacoti (Ecomuseu de Pacoti)

24 de novembro

Itinerância em Baturité (Comunidade Brejo Uirapuru)

Mostra de Cinema Olhos d'Água

A Mostra é realizada pela Oficina da Mata, Andarilha Produções, e pelo Mar de Fogueirinha. O evento conta com o apoio da Escola Porto Iracema das Artes, do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Governo do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, e do Banco do Nordeste.

Dentre outros parceiros, estão: Ecomuseu de Pacoti; Ponto de Cultura Memorial Museu Indígena Kanindé; Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga (AGUA); Universidade da Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e Universidade Federal do Ceará (UFC).