Referência na arte contemporânea, Gonçalo Ivo traz exposição com obras inéditas para Fortaleza

Após 16 anos, o artista plástico, ilustrador e fotógrafo Gonçalo Ivo, um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira, volta a expor na Galeria Multiarte, em Fortaleza, com uma série de trabalhos inéditos. O carioca, conhecido pelo uso refinado de cores e formas geométricas em suas obras, inaugura a mostra “Zeigeist” nesta terça-feira (12), às 19h, em um evento aberto ao público. A exposição segue em cartaz até 17 de janeiro de 2025.

Com curadoria de Luiz Chysostomo de Oliveira Filho, presidente do Museu de Arte do Rio, a mostra conta com 56 pinturas feitas sobre tela, madeira, papel e pedra, e será acompanhada do livro “Gonçalo Ivo – Zeitgeist”. A exposição é a terceira de Gonçalo que busca retratar “o espírito do tempo” e reúne produções feitas nos últimos sete anos.

A exposição é intitulada ‘Zeitgeist’, termo que significa ‘espírito de uma época’, e contará ainda com a exibição do filme ‘Gonçalo Ivo – Uma Biografia de Cor’, dirigido por Katia Maciel, feito especialmente para a mostra.

Legenda: Obra 'Cosmogonia' (2021) Foto: Reprodução/Gonçalo Ivo

Ao Verso, Gonçalo Ivo conta que a exposição inclui pinturas em diversos formatos, de pequenas aquarelas a obras em grandes dimensões. Segundo o artista, a mostra traz ao público “um apanhado geral” de seu ofício de pintor e, apesar de traçar uma linha de continuidade, inclui peças com “uma dramaticidade maior” em decorrência da pandemia.

A percepção dessas minúcias, porém, deve ficar restrita aos entusiastas da obra de Ivo, que acompanham o trabalho do artista nas últimas décadas – afinal, apesar da influência das próprias vivências na crise sanitária nas obras, as cores vívidas seguem como um ponto forte nas pinturas. As mudanças foram menos estilísticas e mais internas; o que mudou, segundo Gonçalo, foram os sentimentos que o guiaram em cada obra.

As pinturas, que fazem parte da produção mais recente do artista, integram as séries Le jeu des perles de verre (Jogos de contas de vidro), Cosmogonias e L’inventaire des pierres solitaires (O inventário das pedras solitárias). A maioria das obras é inédita.

O artista, no entanto, afirma que segue desenvolvendo o olhar e reconhece novidades nas pinturas mais recentes. “[Algo] vem mudando e, provavelmente, ainda vai mudar. E a gente não sabe muito até onde, porque o artista nunca sabe para onde ele vai”, reflete.

“Todas são muito coloridas, mas ao mesmo tempo, em algumas delas, há certo gosto da catástrofe, da entropia, da coisa dilacerada, do cosmos. E outras são mais graciosas”, comenta. Outro aspecto trabalhado na mostra é a brutalidade da natureza “em contraste com coisas que vão chegando com uma certa paz, uma alegria, uma sabedoria”.

“A natureza, ao contrário do que a gente pensa dela – estou olhando o mar agora, enquanto eu falo com você – é algo misterioso e algo muito potente”, pontua o artista, que concedeu a entrevista enquanto passeava pela Praia do Futuro, na Capital, antes da abertura da exposição.

Legenda: 'Le jeu des perles de verre' (2022) Foto: Reprodução/Gonçalo Ivo

As mais de 50 pinturas, conta, foram guiadas pelo sentimento – e também, pela geografia. Foram feitas em diversas partes do mundo, dos Estados Unidos ao ateliê do artista em Teresópolis, além de Madri e Paris, as duas principais cidades onde Gonçalo faz morada. “Elas têm uma variedade não só geográfica, como etária. São obras de um artista que é um artista nômade”, conclui.

Serviço

Exposição “Gonçalo Ivo – Zeitgeist” em Fortaleza

Onde: Galeria Multiarte (rua Barbosa de Freitas, 707 - Aldeota)

Abertura da exposição: 12 de novembro, às 19h

Visitação: 13 de novembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025

Mais informações: (85) 3261-7724 / @galeriamultiarte