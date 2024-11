Gostou de 'Ainda Estou Aqui'? Veja 7 filmes sobre a Ditadura Militar no Brasil

Para quem ficou impactado pela narrativa do filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete filmes que abordam a Ditadura Cívico-Militar no Brasil.

As produções apresentam narrativas sobre o regime que durou 21 anos, entre 1964 e 1985. Como em "Ainda Estou Aqui", a lista reúne filmes que entrelaçam histórias de resistência e de luta por memória e justiça, como de Eunice Paiva.

O filme de Walter Salles acompanha o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva teve estreia nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (7). Baseado em livro de mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do político, possui diversos relatos dos familiares. A esposa de Rubens, Eunice Paiva, se torna figura central na luta pelos direitos humanos.

1. O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias (2006)

O filme "O Ano que Meus Pais Saíram de Férias" (2006), dirigido por Cao Hamburger, é uma ficção histórica ambientada em 1970, tendo a ditadura militar como plano de fundo. Nessa história, o jovem Mauro, de 12 anos, precisa se mudar para a casa do avô paterno em São Paulo após os pais dele serem forçados a se exilarem, por questões políticas.

No entanto, ele apenas sabe que os pais saíram de férias de forma inesperada, e vai entendendo posteriormente as camadas da época da repressão. Nesse filme, o avô paterno falece no dia que Mauro chega e ele fica na casa de Shlomo, um velho judeu solitário que é seu vizinho. Ele ainda se envolve com um grupo de crianças do bairro e vai amadurecendo aos poucos, entendendo os riscos da ditadura.

2. Zuzu Angel (2006)

O filme "Zuzu Angel" (2006) foi dirigido por Sérgio Rezende e aborda a história da reconhecida estilista brasileira na busca por justiça pela morte do filho, Stuart, durante o regime militar. Ela se tornou um símbolo de resistência, chegando a ser retratada na música "Angélica", de Chico Buarque. Em seus versos, o cantor diz: "Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar o filho, que mora na escuridão do mar".

Ao longo da trama, ela irá buscar mais informações sobre o filho desaparecido, recorrendo ao apoio da imprensa e de órgãos internacionais. Em um caminho marcado pelo luto, pela dor e pela coragem, Zuzu Angel não teme bater de frente com o sistema para conseguir detalhes sobre a tortura e a morte de Stuart.

3. Batismo de Sangue (2006)

Baseado no livro de Frei Betto, o filme "Batismo de Sangue" (2006) acompanha a história de cinco frades dominicanos que se engajam na luta contra a ditadura militar brasileira. Com direção de Helvécio Ratton, o público é exposto aos detalhes sobre a prisão e tortura dos padres da Igreja Católica.

A narrativa foca em Frei Tito, que fica com diversas sequelas psicológicas depois das sessões de tortura. Nessa trama, ocorre o debate sobre o ativismo político, a fé e a violência do período entre 1964 e 1985.

4. Marighella (2019)

Carlos Marighella é uma das figuras marcantes da luta contra a ditadura militar brasileira. Ele foi o líder de uma guerrilha urbana contrária ao regime. O filme "Marighella" (2019), dirigido por Wagner Moura, acompanha os últimos anos de vida desse ativista político baiano. O protagonista é vivido na trama por Seu Jorge, que contracena com Adriana Esteves.

Ao lado de 30 guerrilheiros mais novos, ele decide realizar ações contra os miliares. No entanto, ele é morto em uma emboscada, em 1969. Além de político, também era escritor.

5. O Dia Que Durou 21 Anos (2012)

"O Dia que Durou 21 Anos" é um documentário de 2012, dirigido por Camilo Tavares. Nesse longa, são apresentados detalhes sobre a participação do governo dos Estados Unidos na instalação e manutenção da ditadura no Brasil.

A narrativa considera gravações de documentos secretos da CIA e da Casa Branca, detalhando como o Brasil foi influenciado por interesse internacionais que buscavam impedir a ascensão de governos de esquerda.

6. Deslembro (2019)

Em "Deslembro" (2019), dirigido por Flávia Castro, o público acompanha a história de Joana, uma adolescente apaixonada por rock e literatura. Apesar de ter crescido em Paris, na França, ela retorna ao Brasil após a anistia ser decretada no Brasil, no final de 1979.

Com isso, precisa se mudar para o Rio de Janeiro, apesar de não ter tanta familiaridade com a cidade em que nasceu. Nesse retorno, precisa enfrentar o desaparecimento do pai, preso político. Entre o real e o imaginário, Joana escreve sua história, enquanto o passado familiar ressurge.

7. Lamarca (1994)

O filme "Lamarca" (1994) foi dirigido por Sérgio Rezende, mesmo diretor de "Zuzu Angel" (2006). O longa é baseado no livro de Emiliano José e Miranda Oldack. O drama biográfico acompanha a história do capitão do exército brasileiro Carlos Lamarca, um dos principais guerrilheiros da luta contra a ditadura.