'Ainda Estou Aqui' no Oscar: veja possíveis categorias e concorrentes do filme brasileiro

O longa "Ainda Estou Aqui" foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o País na disputa por uma das cinco vagas que concorrerão a melhor filme internacional do Oscar 2025, previsto para acontecer em março.

Apostas de veículos internacionais colocam a obra como possível concorrente em outras categorias na lista de indicados, que será oficialmente publicada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em dezembro.

Especializado na temática e baseado na repercussão dos festivais de cinema de Veneza, de Telluride e de Toronto, o portal americano Variety sugere que a produção brasileira, que será lançada em 7 de novembro no País, tem potencial para disputar até cinco categorias na premiação do próximo ano. São elas:

Melhor filme;

Melhor filme internacional;

Melhor atriz;

Melhor diretor;

Melhor roteiro adaptado.

Abaixo, você confere quais as chances "Ainda Estou Aqui" possui em cada uma delas, além de quais os prováveis concorrentes do longa brasileiro, conforme as apostas internacionais.

'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025

Melhor filme internacional

As apostas indicam que a obra deve estar entre as cinco concorrentes ao prêmio, ao lado do alemão “The Seed of the Sacred Fig”, do dinamarquês “A Garota da Agulha”, do irlandês “Kneecap” e do francês "Emilia Pérez". Este último, segundo avalia a publicação, é o que parece ter mais chances de levar a estatueta.

Melhor diretor

Walter Salles tem chances de levar o profissional brasileiro a receber a primeira indicação ao Oscar de melhor diretor. Apesar de "Central do Brasil" (1998), terceiro longa da carreira dele, ter sido indicado à premiação como melhor filme estrangeiro, além de render a indicação de melhor atriz para Fernanda Montenegro, a direção de Salles nunca chegou a ser indicada para concorrer a uma estatueta.

Também são cotados para a categoria: Ridley Scott por "Gladiador II", Brady Corbet por "O Brutalista", Jacques Audiard por "Emilia Pérez" e Sean Baker por "Anora".

Melhor atriz

Fernanda Torres é cotada como uma possível concorrente a melhor atriz. No entanto, as chances da indicação acontecer não são altas quando comparada a outras, conforme a análise da Variety. A profissional concorre com atrizes consagradas do cinema americano, como Angelina Jolie, Tilda Swinton e a já indicada ao Oscar Marianne Jean-Baptiste.

Caso seja indicada, Fernanda seria a única atriz não falante da língua inglesa a concorrer na categoria neste ano. Ela ainda seria a primeira artista com descendência latina a disputar ao título desde 2019, quando a atriz Yalitza Aparicio esteve na competição pelo papel em "Roma".

Melhor roteiro adaptado

O roteiro de "Ainda Estou Aqui" é baseado em livro homônimo, de 2015, escrito por Marcelo Rubens Paiva. O autor usou das suas memórias e de documentos históricos para recontar a história da mãe, Eunice Paiva, uma advogada que se tornou ativista política após o sumiço do marido durante a ditadura militar brasileira.

Com isso, o texto cinematográfico assinado por Murilo Hauser e Heitor Lorega pode ter chances de concorrer ao prêmio de Melhor Roteiro Adaptado, principalmente pela premiação na categoria de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza, em setembro.

Contudo, a competição ainda é forte, já que o longa brasileiro luta para encontrar seu espaço entre sucessos de bilheteria, como "Divertida Mente 2", e produções contemplativas, como "O Quarto ao Lado".

Melhor filme

Segundo a publicação da Variety, apesar de ter chances de ser indicado, a categoria seria a que o longa teria menos chances de concorrer.

Obras como "Emilia Pérez", "O Brutalista", "Gladiador II", "Anora", “Conclave”, “Blitz”, “O Quarto ao Lado”, “Um Completo Desconhecido”, “Saturday Night” e “Duna 2” possuem mais probabilidade de serem os candidatos ao maior prêmio da competição.