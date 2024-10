Fernanda Montenegro recebe homenagem na série 'Tributo', da Globoplay; confira

A atriz Fernanda Montenegro foi homenageada em um episódio de 'Tributo' disponível desde a última quarta-feira (16), dia do aniversário da atriz, na Globoplay, o serviço de streaming da Globo. O capítulo também foi transmitido na televisão aberta nessa quinta (17), depois da novela 'Mania de Você'.

"Fazemos parte da história cultural da televisão brasileira. Comecei em dezembro de 1950 na TV Tupi. Havia um grande elenco, todos muito jovens, e hoje estamos aí, à beira dos 100 [anos]. Nossas biografias são muito bonitas, porque são biografias de resistência", celebrou a atriz.

O episódio atravessa acontecimentos importantes na trajetória da artista, como a fundação da Companhia Teatro dos Sete, da qual também fizeram parte o marido dela, Fernando Torres, que morreu em 2008, além de Sergio Britto, Ítalo Rossi e o diretor Giani Ratto.

Também é mostrada a atuação de Fernanda como Dora em 'Central do Brasil' (1998), que lhe rendeu uma indicação para o Oscar de melhor atriz.

Declaração para marido

O capítulo também apresenta uma declaração da atriz para Fernando, por quem ela segue apaixonada.

"Sem Fernando, minha vida não se cumpriria. Do nosso mais profundo pacto de existir, vieram dois filhos maravilhosos [ela é mãe da atriz Fernanda Torres e do cineasta Claudio Torres], que também são referências dentro do nosso processo artístico. Tenho que agradecer, Fernando, a você", declara Fernanda.

A série 'Tributo' é original da Globoplay. A redação é de Isadora Wilkinson e Lalo Homrich, a direção artística é de Antonia Prado, a direção é de Matheus Mafalaia e a direção de gênero é de Mariano Boni.

O episódio dedicado a Fernanda Montenegro foi avaliado com "nota 10" pela jornalista Anna Luiza Santiago, do Globo. "Como é prazeroso ouvir as sábias palavras desta genial atriz. Ela merece todas as homenagens", disse a colunista.