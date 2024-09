'Ainda Estou Aqui' é selecionado para disputar vaga ao Oscar de melhor filme internacional

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui "foi selecionado para disputar uma vaga de melhor filme internacional do Oscar 2025. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela Academia Brasileira de Cinema, mas a lista final de pré-selecionados da categoria será publicada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 17 de dezembro.

"Esse é um momento histórico para nosso cinema. Não tenho dúvida que esse filme tem grandes chances de colocar o Brasil de novo entre os melhores do mundo. Nós, da indústria do audiovisual brasileiro, merecemos isso", disse Bárbara Paz, presidente da Comissão de Seleção.

Segundo Paz, "foi unânime na escolha desse grande filme sobre memória, um retrato emocionante de uma família sob a ditadura militar. ‘Ainda Estou Aqui’ é uma obra-prima, sobre o olhar de uma mulher, Eunice Paiva, e com atuações sublimes das duas Fernandas".

"Ainda Estou Aqui" disputava com outros cinco filmes brasileiros selecionados pela Academia Brasileira: "Cidade Campo", de Juliana Rojas, "Levante", de Lillah Halla, "Motel Destino", de Karim Aïnouz, "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

História inspiradora

O filme narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que enfrentou o regime militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. Ela ainda passa cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento de seu marido Rubens, interpreto por Selton Mello.

A protagonista é interpretada em diferentes idades por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que são mãe e filha. A história se passa no Brasil, em 1970, e é uma adaptação da autobiografia de arcelo Rubens Paiva.

A direção é de Walter Salles, que trabalhou com Fernanda Montenegro em "Central do Brasil", filme que conseguiu a última indicação do país na categoria internacional, no Oscar de 1998.

'Ainda estou aqui' levou o prêmio de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza. Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro integram parte do elenco principal do longa. No mesmo festival, o filme foi aplaudido por dez minutos, após a exibição.

Veja o teaser do filme