Festival de Jazz & Blues em Guaramiranga 2025: veja programação de hoje, terça-feira (4)

A 26ª edição do Festival Jazz & Blues chega ao fim nesta terça-feira (4) em Guaramiranga. O evento tradicional oferece uma programação ampla, com shows, bate-papos com as atrações, oficinas, seminários e ações ambientais.

Hoje, a programação conta com Hoje, a programação conta com Alisson Flex, Dona Zefinha, Marcos Maia e Denny Almeida.

Todas as atividades do Festival são abertas ao público, com exceção das oficinas, que são para alunos já inscritos. As ações são livres para todas as idades, com acesso gratuito, sem retirada de ingressos antecipados.

9h - Igreja da Gruta

Alisson Felix - Show “Cheio de Dedos”

10h - Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Dona Zefinha - Show “Ch@furdo”

11h - Igreja Matriz