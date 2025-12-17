Cantata da Esperança 2025 da Casa de Vovó Dedé será nesta quarta (17)

A Casa de Vovó Dedé realiza, nesta quarta-feira (17), a segunda apresentação da Cantata da Esperança 2025, um concerto-espetáculo que une arte, emoção e compromisso social. O evento será às 19h, no Teatro RioMar Papicu, com Ingressos à venda na bilheteria e on-line.

Em sua quinta edição, a Cantata da Esperança se firma como um dos eventos culturais mais aguardados do calendário cearense. Criada para celebrar talento, sensibilidade e a força da educação humanitária, a Cantata vai além de um espetáculo musical: é um encontro entre gerações e um convite a olhar a vida com atenção, afeto e propósito.

Neste ano, o concerto chega com o tema “A Flor do Tempo”, que conduz o público a contemplar a vida com o olhar de quem observa uma flor. Frágil e resistente, breve e eterna, ela inspira uma jornada musical sobre renascimento, memória e esperança. O espetáculo se abre com a inscrição grega “Enquanto viveres, brilha” e segue como um movimento que atravessa as estações da vida, despertando emoções e renovando sentidos.

Mais de 150 participantes integram a produção, entre alunos, ex-alunos, professores, solistas, instrumentistas e artistas convidados. A apresentação conta com orquestra, coral e cerca de 17 cantores em cena, reunindo performances que refletem o que a Casa de Vovó Dedé tem de mais precioso: sua capacidade de formar, inspirar e transformar.

A direção-geral é de Ewelter Rocha, com regência e arranjos de Isaías Alexandre, arranjos de Inácio Saldanha e preparação vocal de Daniel Sombra.

Entrega do Troféu Mansueto Barbosa

Nesta noite, haverá ainda a primeira entrega oficial do Troféu Mansueto Barbosa, criado em 2025 para reconhecer pessoas e instituições que se destacam pela contribuição social e pelo compromisso com a vida em comunidade.

A comenda, que homenageia o fundador da instituição, ganha forma em esculturas inéditas concebidas pelo artista cearense Jackson Alves, que assinará uma nova peça a cada edição.

A Cantata da Esperança representa a missão da Casa de Vovó Dedé: transformar vidas por meio da arte, abrir caminhos para os jovens talentos e fortalecer laços comunitários.

Para Ewelter Rocha, diretor artístico, a Cantata sintetiza esse compromisso. “Este evento representa o que somos. Uma comunidade empenhada na formação e no brilho dos nossos jovens artistas. Este ano, temos a honra de contar com artistas convidados que ampliam a experiência e oferecem uma troca valiosa com nossos alunos”, afirma.