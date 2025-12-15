Roberta Sá faz show em espetáculo de Natal na CAIXA Cultural
Roberta Sá é a convidada especial da segunda edição do CAIXA de Natal, no sábado (20), às 19h. O espetáculo transforma as janelas do edifício histórico da Caixa Cultural em palco para uma cantata com coral de crianças e adolescentes.
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla, a partir do meio-dia da quarta-feira (17).
O público poderá assistir à cantata do pátio externo e dos jardins da CAIXA Cultural, com estrutura acessível, incluindo intérprete de Libras e área reservada para pessoas com mobilidade reduzida.
A montagem é fruto de dez meses de trabalho, envolvendo pesquisa de repertório, criação de arranjos, ensaios, figurino, comunicação e produção.
A direção musical deste ano fica a cargo de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira, responsáveis por conduzir o coral e criar a atmosfera que une emoção, tradição e participação especial de Roberta Sá.
Na primeira edição em Fortaleza, realizada em 2024, a iniciativa reuniu cerca de 2 mil pessoas em um cenário festivo, com apresentação de Alceu Valença.
Tradição em Recife
O evento que chegou a Fortaleza ano passado já conta com dez edições no Recife, onde é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial e integra o calendário oficial de festividades da cidade. Por lá, o CAIXA de Natal reúne milhares de pessoas todos os anos na Praça do Marco Zero.
O projeto também figura entre os mais jovens a receber o reconhecimento do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF/UNESCO), consolidando-se como um dos principais eventos natalinos do País.
Realizado pelas produtoras Olê Olá e Zabumbas Falantes, sob coordenação de Luiz Carlos Filho (Lulinha) e Diogo Leite, o projeto conta com patrocínio da CAIXA e do Governo do Brasil.
Ao longo das edições no Recife, o CAIXA de Natal já recebeu nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Lenine, Chico César, Guilherme Arantes, Geraldo Azevedo, Ivan Lins, Lucy Alves e Mundo Bita.
Serviço
Espetáculo musical CAIXA de Natal
20 de dezembro, sábado, às 19h
Gratuito, com retirada de ingressos no Sympla, a partir do meio-dia de quarta (17)
CAIXA Cultural Fortaleza - Av Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema
Livre. Informações: Site CAIXA Cultural| Instagram: caixaculturalfortaleza
Patrocínio: CAIXA e Governo do Brasil