Roberta Sá faz show em espetáculo de Natal na CAIXA Cultural

A segunda edição do CAIXA de Natal acontece no sábado (20)

Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Uma fotografia noturna, tirada de cima, mostra um vibrante show ou evento ao ar livre em frente a um longo edifício histórico iluminado por uma forte luz roxa e azul. O palco, visível no centro da cena, está montado em frente à fachada do prédio, e a área logo abaixo está completamente lotada por uma grande e densa multidão. A iluminação dramática, que inclui as cores roxas e azuis refletidas no público e no edifício, junto com as silhuetas de palmeiras no lado esquerdo, cria uma atmosfera de festa noturna e celebração em larga escala.
Legenda: O projeto em Fortaleza realiza a segunda edição, após atrair 2 mil pessoas em 2024 com luzes e vozes que animaram as janelas da CAIXA Cultural.
Foto: Wesley D'Almeida

Roberta Sá é a convidada especial da segunda edição do CAIXA de Natal, no sábado (20), às 19h. O espetáculo transforma as janelas do edifício histórico da Caixa Cultural em palco para uma cantata com coral de crianças e adolescentes. 

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla, a partir do meio-dia da quarta-feira (17).

O público poderá assistir à cantata do pátio externo e dos jardins da CAIXA Cultural, com estrutura acessível, incluindo intérprete de Libras e área reservada para pessoas com mobilidade reduzida. 

A montagem é fruto de dez meses de trabalho, envolvendo pesquisa de repertório, criação de arranjos, ensaios, figurino, comunicação e produção. 

A foto noturna é tirada da perspectiva de uma janela, onde uma pessoa em primeiro plano, vista de costas e vestindo uma elaborada fantasia azul e dourada com um chapéu alto, observa a cena. Abaixo, uma multidão densa está reunida em um pátio escuro para assistir a um evento, com a luz focando na área do público e estruturas de palco visíveis à frente. Ao fundo, no meio da plateia, outra figura em roupa vermelha pode ser vista se apresentando sob as luzes. A imagem captura o momento da apresentação vista de cima, a partir do ponto de vista do artista na janela.
Legenda: Coral infanto-juvenil transforma janelas de prédio histórico em palco para cantata com clássicos de Natal e músicas nordestinas.
Foto: Wesley D'Almeida

A direção musical deste ano fica a cargo de Gilvan Lucas e Gleyce Vieira, responsáveis por conduzir o coral e criar a atmosfera que une emoção, tradição e participação especial de Roberta Sá. 

Na primeira edição em Fortaleza, realizada em 2024, a iniciativa reuniu cerca de 2 mil pessoas em um cenário festivo, com apresentação de Alceu Valença. 

Tradição em Recife 

O evento que chegou a Fortaleza ano passado já conta com dez edições no Recife, onde é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial e integra o calendário oficial de festividades da cidade. Por lá, o CAIXA de Natal reúne milhares de pessoas todos os anos na Praça do Marco Zero.

O projeto também figura entre os mais jovens a receber o reconhecimento do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF/UNESCO), consolidando-se como um dos principais eventos natalinos do País.

