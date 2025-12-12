Diário do Nordeste
Marisa Monte traz turnê 'PHONICA' para Fortaleza em março de 2026

Venda de ingressos começa na próxima segunda-feira (15).

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
(Atualizado às 13:44)
Verso
Mulher branca de vestido rosa em cima de palco com violão na mão. Ao redor, ambiente com luz vermelha e letreiro no palco com rosto da mulher e os dizeres
Legenda: A apresentação acontecerá dia 7 de março no Marina Park.
Foto: Leo Aversa.

Fortaleza entrou na lista de cidades confirmadas para receber a turnê "PHONICA", da cantora Marisa Monte, no primeiro trimestre de 2026. O show será o primeiro da região Nordeste e acontecerá dia 7 de março, um sábado, no Marina Park. 

A pré-venda de ingressos terá início nesta segunda-feira (15), às 12 horas, com desconto de 25% para os clientes do Banco do Brasil. Já a venda geral começará dois dias depois, na quarta-feira (17), a partir das 14h, conforme divulgado oficialmente na manhã desta sexta-feira (12). 

"PHONICA - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" teve início em outubro deste ano e passou por municípios da região Sul e Sudeste. Ao todo, estima-se que cerca de 120 mil pessoas já compareceram aos shows.

Além de Fortaleza, as cidades de Recife (PE) e Salvador (BA) também receberão a cantora no Nordeste, com as performances marcadas, respectivamente, para os dias 14 e 28 de março.

Confira os valores para a pré-venda e para a venda geral

Os ingressos para o show irão variar entre R$ 112,50 e R$ 830, com as modalides inteira, meia-entrada e ingresso solidário. As vendas poderão ser realizadas através do site Tickets for Fun, com cobrança de taxa, ou pela bilheteria oficial, que estará instalada na loja Elabore, no shopping Riomar Fortaleza.

A quantidade de ingressos na pré-venda é limitada a quatro por titular de cartão. Já na venda geral, esse limite sobe para seis ingressos por CPF.

Para os clientes do cartão BB Visa, além do desconto na pré-venda, o valor total poderá ser parcelado em 6 vezes sem juros. Na venda geral, o parcelamento para esse público pode ser de até 10 vezes sem juros.

Há, também, a categoria solidária, que oferecerá 40% de desconto no valor do ingresso, desde que seja feita uma doação, realizada no ato da compra. Esta opção será válida até o dia 20 de fevereiro.

Pré-venda

  • Pista: R$ 225 (inteira); R$ 112,50 (meia); ingresso solidário não se aplica;
  • Pista Premium: R$ 400 (inteira); R$ 200 (meia); ingresso solidário não se aplica;
  • Lounge: R$ 520 (inteira); R$ 260 (meia); ingresso solidário não se aplica;

Venda geral - Lote 1

  • Pista: R$ 300 (inteira); R$ 150 (meia); R$ 210 (solidário);
  • Pista Premium: R$ 530 (inteira); R$ 265 (meia); R$ 330 (solidário);
  • Lounge: R$ 690 (inteira); R$ 345 (meia); R$ 330 (solidário);

Venda geral - Lote 2

  • Pista: R$ 360 (inteira); R$ 180 (meia); R$ 250 (solidário);
  • Pista Premium: R$ 640 (inteira); R$ 320 (meia); R$ 400 (solidário);
  • Lounge: R$ 830 (inteira); R$ 415 (meia); R$ 400 (solidário);

Para a venda geral, os clientes de outros bancos poderão parcelar o ingresso em até seis vezes sem juros.

Que horas abrem os portões?

O show acontecerá dia 7 de marco, no Marina Park, no bairro Moura Brasil. Os portões serão abertos a partir das 16h30, com o horário de início do show previsto para às 19h30.

 

*Estagiária sob supervisão de Lorena Cardoso

