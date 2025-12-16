CAPTEI: Agenda social corporativa - GEQ fecha o ano em clima de leveza e união

Fim de tarde em tom de celebração no Iate Clube Fortaleza.

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

No dia 9 de dezembro, o Grupo Edson Queiroz reuniu colaboradores da Holding, SVM Fortaleza e das superintendências da Nacional Gás e da Minalba Brasil para sua confraternização anual.

Legenda: Igor Queiroz e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella com diretores da Holding e as superintendências do SVM, Esmaltec, Nacional Gás e Minalba Brasil Foto: LC Moreira

Às 17h, o encontro deu a largada a um roteiro de integração, reconhecimento e brindes ao esforço coletivo de 2024. Música ao vivo, mesa farta e sorteios desenharam o cenário.

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Em pauta, o Bem Cuidar: incentivo ao Censo de Saúde Mental com o sorteio de 15 bicicletas, customizadas ao vivo por Thyagão e Rebeca Melo — verdadeiras joias sobre rodas.

Legenda: Thyagão e Rebeca Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Thyagão e Rebeca Melo Foto: LC Moreira

Clima leve, laços reforçados e o ano oficialmente bem encerrado.

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira

Legenda: Confraternização do GEQ Foto: LC Moreira