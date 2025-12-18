Obra de Walter Benjamin oferece caminhos para enfrentar mundo em crise
Escritor alemão construiu obras na fronteira da filosofia e da literatura.
Mais que um nome recorrente nos estudos da imagem e de eventos históricos, Walter Benjamin foi um escritor visionário. Mesmo após 85 anos de sua morte, a contribuição de sua obra é incomparável para a contemporaneidade.
Capaz de se renovar a cada década, o crítico literário alemão segue nos apresentando caminhos e modos de lidar com um mundo em crise.
Alguns escritos de Benjamin ganharam mais notoriedade, como “A Obra de Arte na Época da Reprodutibilidade Técnica” e “Sobre o Conceito de História”.
No entanto, sua produção é extensa, concentrando mais de 20 livros publicados.
No Brasil, um dos tradutores responsáveis por verter os escritos do alemão para o português é João Barreto, que já traduziu oito volumes para a editora Autêntica desde 2004. Dentre os títulos, estão:
- O anjo da história;
- Origem do drama trágico alemão;
- Baudelaire e a modernidade;
- Estética e sociologia da arte;
- Rua de mão única - Infância berlinense: 1900;
- Linguagem, tradução, literatura;
- Constelações;
- Imagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogas.
Sua obra, conhecida pela diversidade de temas e profundidade, possui uma riqueza de detalhes que parecem se ampliar a cada releitura. Como se novas camadas de sentido surgissem, trazendo epifanias e outras percepções sobre cenários culturais e sociais.
Para o doutor em Teoria Literária e editor da Autêntica, Schneider Carpeggiani, é “impossível ‘pensar’ sem Walter Benjamin”. O escritor alemão foi um dos responsáveis por desenvolver o conceito de "constelação", por exemplo, tão utilizado entre os curadores e pesquisadores das artes visuais.
Benjamin propôs colocar o passado e o presente em perspectiva para pensar o mundo.
“Ele criou esse conceito, em que a História é apresentada como uma ‘constelação’, em que o passado e o presente sempre se chocam, quando o mundo se preparava para viver o horror do fascismo da década de 1930. Pensar o mundo em que vivemos só faz sentido quando colocamos o passado e o presente em perspectivas, quando sabemos que eles não estão distantes”.
Fronteira entre filosofia e literatura
Esse entrelaçamento entre o presente e o passado também está presente no texto "Anjo da História". Nesse livro, Benjamin afirma que essa figura do anjo está com o corpo virado para a frente, mas a cabeça está voltada para trás.
O futuro só é apreensível se o passado for considerado, abarcando distintas vozes e transformações do presente.
Benjamin é reconhecido em diversos campos da arte e das humanidades como um autor fora da curva. Talvez por isso tenha conquistado tantos leitores fiéis no Brasil e no mundo.
“E esses leitores andam sempre se renovando. Pela beleza do seu texto, é um autor que tem um grupo fiel de leitores jovens, na casa dos 20 anos. Benjamin pode ser lido e usado em todo amplo leque das humanidades”, declarou Schneider Carpeggiani, em entrevista ao Diário do Nordeste.
De modo geral, a escrita de Walter Benjamin é marcada pelo pensamento poético, habitando a fronteira entre a filosofia e literatura. Engana-se quem pensa que Benjamin é voltado apenas para os acadêmicos e pesquisadores. Na verdade, seus escritos são ricos em matéria poética, que amplia visões de mundo.
Em textos como "Infância berlinense por volta de 1900" e "Rua de mão única", ele aborda as memórias da infância, as mudanças na cidade, as formas de habitar e de ocupar os espaços.
Biografia do escritor
Para o tradutor da biografia “Walter Benjamin: Uma biografia”, Romero Freitas, poder se debruçar sobre a história do pesquisador ajuda a compreender sua escrita. “Acho que a parte mais importante é o período da juventude, época em que ele foi militante estudantil e começou a se interessar pela mística judaica”.
Nesse período, os leitores se deparam com um Benjamin complexo, atravessado por questões políticas e pessoais. Uma escrita não surge do nada, ela é reflexo de vivências e epifanias que temos ao longo do tempo, assim evidencia a biografia feita pelo pesquisador alemão Bernd Witte.
E são justamente os escritos de Benjamin que o mantém tão atuais. “Se pensarmos nas 'modas' acadêmicas, no valor das ‘ações’ de um pensador no ‘mercado de ideias’, a impressão que eu tenho é que a posição de Benjamin só melhora, ou pelo menos permanece estável”, disse Romero.
Assim, para quem tem curiosidade no autor, ou deseja adentrar 2026 com uma perspectiva mais crítica, conhecer Benjamin a partir de sua biografia pode ser um bom caminho.
“Além de humanizar o autor, ela é relativamente didática. É uma biografia curta, no estilo 'vida e obra', que não pressupõe muito conhecimento da obra e que explica o básico sobre os textos fundamentais”, conclui.
Serviço
Livro “Walter Benjamin: Uma biografia”
Quanto: R$ 72,90
Onde comprar: Editora Autêntica