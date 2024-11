Fernanda Montenegro entra para o Guinness Book por alcançar maior público em leitura filosófica

A atriz Fernanda Montenegro, de 95 anos, recebeu o recorde mundial de maior público em uma leitura filosófica. A premiação foi concedida pelo Guinness World Records, e Fernanda se emocionou ao apresentar o certificado.

O documento, que marca o recorde, foi entregue à atriz nessa quarta-feira (13). Ele é referente à apresentação feita por ela de Simone de Beauvoir no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no último dia 18 de agosto. O Guinness aponta que 15 mil pessoas estavam presentes no local durante o evento.

"Milagres acontecem. A nossa cultura é o nosso País. A nossa cultura teatral é o homem através dos milênios. Sempre tem a presença de alguém passando para alguém a visão e uma vivência que traz um texto, um contraste, uma variação do momento que se vive, uma transcendência do momento que se vive, até o humor do momento que se vive. E isso é no palco", declarou Fernanda Montenegro, emocionada.

A atriz ainda se questionou em quais outros lugares é possível reunir um público tão expressivo para acompanhar essa temática. "Isso acontece em mais algum lugar do mundo? Só falando para 15 mil pessoas, só trazendo ideias, nada fáceis de serem absorvidas, e ninguém vai embora", relembrou.

No fim do discurso, Fernanda apontou que os agradecimentos "a Deus e aos deuses" não bastavam, já que a grandiosidade da marca era tão importante.

"Muito obrigada! Na minha vida esse momento não vai se repetir, então, por mais que eu agradeça, existe, sem dúvida nenhuma, a pontuação realizada de uma vocação. Muito obrigada", finalizou ela.