Cine Ceará 2024: veja a programação desta quinta-feira (14)

Nesta quinta-feira (14), o 34º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema continua promovendo ampla programação gratuita. No total, 11 filmes compõem as sessões do dia, com destaque para produções cearenses na mostra Olhar do Ceará e a première brasileira do filme "A Bachata do Biônico", do diretor dominicano Yoel Morales.

Além das exibições, que acontecem no Hotel Sonata de Iracema e no Cineteatro São Luiz, o penúltimo dia do festival ainda contará com uma oficina de Cinema Queer, ministrada por Bruno Carmelo, e uma cerimônia em homenagem ao cantor, compositor e ator cearense Rodger Rogério.

Confira a programação completa:

Hotel Sonata de Iracema

9H - DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM‍

Os Mortos Resistirão Para Sempre, de Carlos Adriano. Híbrido. 25’. São Paulo. 2024.

Maputo, de Lucas Abrahão. Ficção.15’. São Paulo. 2024.

Fenda de Lis Paim. Ficção. 23’. Ceará. 2024.

10H - DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Linda, de Mariana Wainstein. Ficção. 100’. Argentina. 2024.

14H - OFICINA CINEMA QUEER

Ministrante: Bruno Carmelo

*Para público inscrito

Cineteatro São Luiz

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - CURTA-METRAGEM

Às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Raposa, de Margot Leitão e João Fontenele. Ficção. 15’. Brasil. 2024.

O Verbo, de Juliana Craveiro e Lucas Souto. Ficção. 20’. Brasil. 2024.

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Às 14h, classificação indicativa: 16 anos

Debate com realizadores na Sala Seu Vavá, após a exibição

Cante lá que eu conto cá, de Iziane Mascarenhas. Documentário. 84’. Brasil. 2024.



HOMENAGEM A RODGER ROGÉRIO

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Bolinho de Chuva, de Cameni Silveira. Ficção. 11'. Paraná. 2023.

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta. Ficção. 20’. Minas Gerais. 2024.

Todas as Memórias que Você Fez em Mim, de Pedro Fillipe. Ficção. 19’. Pernambuco. 2024.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19h30, classificação indicativa: 16 anos

Première Brasileira | A Bachata do Biônico, de Yoel Morales. Ficção. 80’. República Dominicana. 2024.