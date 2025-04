Acumulada, Mega-Sena 2847 pode pagar até R$ 45 milhões nesta terça-feira (1º)

O concurso 2847 da Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões para quem acertar seis dezenas. O sorteio ocorre na noite desta terça-feira (1º), em São Paulo, a partir de 20 horas, no perfil da Loterias Caixa nas redes sociais e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

O valor está acumulado porque, no último sábado (29), ninguém conseguiu levar o prêmio máximo.

A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita de maneira online até 19 horas do dia do sorteio. A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

Como jogar online na Mega-Sena

O volante de apostas dispõe de 60 números. Ganha o prêmio quem acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números. Se não houver ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de seis a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio da Mega, em qualquer lotérica brasileira ou no site da Caixa Econômica, que pode ser acessado via celular, computador ou outros dispositivos. Neste caso, é preciso fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra