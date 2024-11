Cearense está entre os 12 participantes do 'MasterChef Confeitaria'; veja elenco

O MasterChef Confeitaria estreia na próxima terça-feira (14), na Band, e as expectativas para mais uma leva de episódios do reality culinário já começaram a aumentar nas redes sociais. Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retornam ao programa, dessa vez acompanhados do chef pâtissier Diego Lozano.

No total, 12 participantes com carreiras consolidadas, incluindo um confeiteiro de Fortaleza, irão disputar o título do reality. As exibições do programa acontecerão duas vezes por semana, às terças e quintas, 22h30.

Veja a lista de participantes:

Ale Sotero (São Paulo)

Foto: divulgação

Ale tem 35 anos e é chef de confeitaria do grupo Mocotó, de Rodrigo Oliveira. Ele cursou dois anos de Engenharia Mecânica antes de ingressar na Gastronomia, Foi logo após a formação que conseguiu uma vaga como estagiário do premiado restaurante, e com a cabeça de exatas, acabou se identificando com as sobremesas.

Cesar Yukio (São Paulo)

Foto: divulgação

Cesar tem 35 anos e vem de uma família de ótimos cozinheiros. Atualmente, é um dos grandes nomes da yogashi, confeitaria japonesa contemporânea, adora mesclar técnicas ocidentais e orientais, explorando os sabores exóticos.

Digo (São Paulo)

Foto: divulgação

Digo tem 32 anos e é referência em confeitaria de vanguarda brasileira. Além disso, é o dono do primeiro restaurante só de sobremesas no país, o ARA, localizado na capital paulista. O chef já trabalhou por locais como o Oro (Felipe Bronze), o DOM (Alex Atala), o Maní (Helena Rizzo) e o Coda, na Alemanha.

Juliete Soulé (São Paulo)

Foto: divulgação

Juliete tem 32 anos e 13 deles são de experiência com a confeitaria. Trabalhou com confeitaria de boutique na França, lecionou durante anos na Le Cordon Bleu e hoje possui a própria empresa, a Juliete Soulé Pâtisserie. Ela também já foi jurada de concursos de chocolateria.

Kim (São Paulo)

Foto: divulgação

Kim tem 32 anos e é formada pela Le Cordon Bleu. Atualmente, ela homenageia as próprias raízes fazendo sobremesas na By Kim, na capital paulista. Kim se denomina uma mulher de negócios e também gosta de elaborar comidas que "brilham os olhos".

Luísa Jungblut (Porto Alegre/RS)

Foto: divulgação

A chef Luísa tem 34 anos e estudou na Le Cordon Bleu Paris, especializando-se em chocolates em Barcelona. No currículo, possui passagens por locais renomados como o Blé Sucré (do chef Fabrice Le Bourdat), a Sucré Pâtisserie (da chef Lia Quinderé) em Fortaleza, na Dzurt Patisserie, na Índia, e no estrelado Oro (do chef Felipe Bronze).

Maria Eugênia (Poços de Caldas/MG)

Foto: divulgação

Maria Eugênia tem 26 anos e começou a carreira na confeitaria em Buenos Aires, passando pela Patagônia, Argentina, Itália e França. Recentemente, abriu o bistrô Somos Atelier de Cozinha na cidade onde nasceu após passagens por locais famosos em diferentes países.

Matheus Rosa (Campos dos Goytacazes/RJ)

Foto: divulgação

Matheus tem 27 anos e cursou Física e Ciências, mas gosta mesmo é da cozinha. Ele conta que adora dar novas roupagens aos clássicos, já tendo passando por restaurantes como o Pipo, do chef Felipe Bronze. O chef abriu a própria loja repleta de doces autorais, a Matheus Rosa Confeitaria Brasileira, em São Paulo.

Patrick Cavegn (Rio de Janeiro/RJ)

Foto: divulgação

Patrick tem 28 anos e começou na área já aos 15 anos. Depois disso, foi trabalhar em Paris, onde aprendeu confeitaria clássica com chefs que são referências no mercado, como François Daubinet, e locais conceituados, como a Fauchon.

Sá Marina (Salvador/BA)

Foto: divulgação

Sá Marina tem 40 anos e teve influência da culinária já na infância, com a mãe e a avó. Se formou em Direito, mas partiu para a confeitaria na Alemanha e de lá partiu para o sul da França. O objetivo de estudar pâtisserie foi concluído por lá, mas logo ela retornou para Belo Horizonte

Walkyria Fagundes (São Paulo/SP)

Foto: divulgação

Walkyria tem 34 anos e se formou em Gastronomia. O aprimoramento aconteceu na Le Cordon Bleu Madrid, mas ela também trabalhou em restaurantes espanhóis reconhecidos e como personal chef. Atualmente, ela está à frente do premiado AE! Café & Cozinha, em São Paulo.

Well (Fortaleza/CE)

Foto: divulgação

Well tem 28 anos e é do Ceará, mas quer ser bem diferente do estereótipo já conhecido do nordestino. Na cozinha, ele conta que gosta de misturar a confeitaria clássica francesa com itens regionais, trazendo beleza e criatividade aos doces.