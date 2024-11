Padre Fábio de Melo faz apresentação gratuita na abertura do Ceará Natal de Luz

O padre Fábio de Melo será a atração principal da abertura da 28ª edição do Ceará Natal de Luz, na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. O evento está marcado para o dia 22 de novembro, a partir das 17h. A informação foi revelada nesta quarta-feira (13) pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Assis Cavalcante.

Segundo ele, devido à expectativa de público para a ocasião, o evento contará com esquema operacional de agentes de segurança.

"Estamos contando com o apoio da Polícia Militar e da força pública como um todo para dar uma segurança, levando em consideração que para o padre Fábio de Melo vai um público muito grande, então temos que dar segurança para as pessoas que estarão presente nesse show", contou em entrevista à TV Verdes Mares.

Além da atração religiosa, o evento tradicional terá ainda outras apresentações musicais como da Camerata Villa Lobos, acompanhada de três tenores, e Chambinho do Acordeon, além da chegada do Papai Noel. Este deve desembarcar na praça a bordo de uma jangada, símbolo do Estado, detalhou Assis.

O tradicional Coral de Luz também faz parte da programação de abertura e seguirá com apresentações diárias até o dia 23 de dezembro, sempre às 18 horas, diretamente das sacadas do Hotel Excelsior.

Neste ano, o Ceará Natal de Luz tem como tema o “Natal da Cearensidade” e visa ressaltar a originalidade e a criatividade nas mais diversas manifestações culturais. O evento é promovido pela CDL de Fortaleza em parceria com o Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social.

Ainda na abertura, a Banda do Corpo de Bombeiros circulará na Praça do Ferreira juntamente com personagens da encenação teatral, assinada pelo grupo Blitz. Além disso, haverá o acendimento das luzes e da árvore de Natal e o plantio simbólico da muda frutífera.

PROGRAMAÇÃO PELA CIDADE

O 28º Ceará Natal de Luz estenderá a programação para a Praça Portugal, no bairro Aldeota, nos dias 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro. Apresentações de grupos de coral e de música instrumental, espetáculos teatrais e shows de artistas dos mais variados gêneros e vertentes compõem o evento.

Artistas como Felipe Adjafre e Christmas Jazz Band são algumas das atrações confirmadas. Além disso, a programação com shows se estenderá, ainda, para o Anfiteatro da Beira Mar de Fortaleza.

Criado em 2020, o Caminhão da Luz também estará na programação. Todo iluminado e decorado com os adornos de Natal, o veículo fará 21 rotas, passando por diversos pontos da cidade de 24 de novembro a 23 de dezembro. Os itinerários serão divulgados previamente no site do evento.

DECORAÇÃO NATALINA

Para este ano, o Natal de Luz traz duas árvores formadas por redes, que serão colocadas na Praça do Ferreira (25 metros) e na Praça Portugal (36 metros), com uma junção de grandiosidade, iluminação e cores.

Na Praça Portugal, o tecido da árvore vai receber contornos e traços regionais, inspirados na técnica da xilogravura. Na base, será contada uma história em estações natalinas, retratadas com ilustrações do cartunista cearense Mino Castelo Branco, homenageado do Natal de Luz.

Além disso, a decoração natalina também foi inspirada nas ideias e traços do artista, que retrata a cearensidade deste Natal. As peças foram confeccionadas em estrutura metálica e iluminadas com luzes de LED, e foram instaladas em 26 logradouros da cidade.

Legenda: Decoração natalina é destaque no evento promovido pela CDL Fortaleza Foto: Ismael Soares

CAMPANHA PELO VERDE

A campanha que troca garrafas plásticas por plantas distribuirá 140 mil mudas neste edição. Entre as espécies disponíveis estão: caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.

Para recebê-las, o interessado deve levar uma garrafa de 2 litros, duas garrafas de 1 litro ou quatro garrafas de 500ml para o posto de trocas, localizado na Praça do Ferreira, de 9h às 20h. A ação tem início a partir do dia 25 de novembro.

Os interessados também podem receber mudas ao doar 1kg de feijão, arroz, leite em pó, entre outros itens. Os alimentos arrecadados serão destinados à campanha Ceará Sem Fome, uma iniciativa do Governo do Estado do Ceará.