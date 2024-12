30 anos sem Tom Jobim: relembre trajetória e veja homenagens ao ícone da Bossa Nova

A morte do cantor Tom Jobim completa 30 anos neste domingo (8), mas o legado do cantor e compositor carioca segue sendo reverenciado. Um dos precursores da Bossa Nova, o artista lançou canções lembradas como algumas das mais importantes do Brasil.

Tom Jobim faleceu aos 67 anos após uma parada cardíaca em um hospital próximo do apartamento onde morava, em Nova York. Assim como João Gilberto e Vinícius de Moraes, ele é apontado como um dos principais músicos a levar a MPB para o exterior.

Tom inovou trazendo para a música brasileira elementos do jazz e criou composições que ainda são reverenciadas no País e no exterior. "Águas de Março" e "Só Tinha de Ser com Você", ambas na interpretação da saudosa Elis Regina, são alguns dos seus grandes sucessos. E "Garota de Ipanema", regravada pelo norte-americano Frank Sinatra, ganhou inúmeras versões em tantas outras vozes nacionais e internacionais.

O artista nasceu no dia 25 de janeiro, data que se tornou o Dia da Bossa Nova.

Importância na música

Uma das mais conhecidas do artista, por exemplo, a música "Chega de Saudade" marcou o começo da Bossa Nova, na voz de Elizeth Cardoso, com João Gilberto no violão. Em 1958, foi regravada por João Gilberto, ganhando ainda mais notoriedade. Na década seguinte, a Bossa Nova conquistava definitivamente o Brasil e o mundo.

O gênero ficou conhecido por conta de uma geração de jovens que buscava uma música mais adequada para o que era vivido no Rio de Janeiro daquela época. A beleza era um dos principais temas, sempre cantada em letras em tom baixo, batida mais lenta e até intimista.

Homenagens

Para marcar os 30 anos da partida de Jobim e a importância dele, Arthur Nestrovski e Paula Morelenbaum, que gravaram uma série de videoaulas para a revista piauí sobre o cantor, aproveitam a data para lançar o álbum "Jobim canção".

O disco, que sai pela Biscoito Fino, reúne 10 músicas representativas da carreira do compositor. Entre as faixas, grandes sucessos como "Eu não existo sem você", feita com Vinicius de Moraes; "Pois é", composta em parceria com Chico Buarque, e a suíte "Gabriela", que ganhou versão inédita para dois violões, tocados por Nestrovski e João Camarero.

Outra novidade é a coletânea "Minha alma canta", que chegou às plataformas de áudio no fim da semana passada. São 14 músicas interpretadas por Tom Jobim que foram produzidas por Almir Chediak (1950-2003).

Entre as músicas de "Minha alma canta", estão "Três apitos" e "João ninguém", compostas por Noel Rosa; "Samba do carioca", composição de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes, e "Choro bandido", de Edu Lobo e Chico Buarque, que interpreta a música ao lado de Tom.

Tom Jobim também é homenageado com um musical em cartaz no Rio de Janeiro. Com texto de Nelson Motta e Pedro Brício e direção de João Fonseca, "Tom Jobim musical" retrata a vida e o legado do compositor. A superprodução conta com 27 atores e 13 músicos e segue em cartaz até o próximo dia 14.

Além disso, ainda no Rio de Janeiro, acontece, neste domingo, às 20h, o show "Um tom sobre Jobim", no Vivo Rio. No palco, Danilo Caymmi, que cantou com Tom quando integrou a Banda Nova, e a cantora americana Stacey Kent interpretam sucessos de Tom Jobim como "Luiza", "Gabriela", "Por causa de você" e "Estrada do Sol".