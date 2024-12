Globo Repórter explora os sabores dos Quintais Gastronômicos de Icaraizinho de Amontada, no Ceará

Exaltar os sabores, descobrir os métodos e desvendar a força da gastronomia para milhares de famílias brasileiras não é tarefa fácil. Ainda assim, o Globo Repórter embarca nesta sexta-feira (6) em uma jornada longa e bonita para mostrar, com muita água na boca, como a comida pode ser não só expressão de cultura, mas fonte de renda em várias regiões do país. O Ceará, dessa vez, foi escolhido como um dos pedaços do Nordeste para representar os pratos vindos do litoral.

Foi exatamente com essa premissa que a equipe da TV Verdes Mares viajou até Icaraizinho de Amontada, vila localizada a 200 km de Fortaleza, para conhecer os Quintais Gastronômicos, um projeto nascido do conhecimento e da determinação de mulheres da região. Juntas, elas transformaram as próprias casas em restaurantes referências na vila, se especializando em frutos-do-mar e em comidas regionais.

“Para mim, tudo começou após um problema de saúde, quando descobri que estava com um câncer, lá em 2008", disse logo Dona Jô, na varanda casa, explicando como começou a fazer parte desses quintais. Ela comanda o restaurante Jo de Moitas, à beira da Praia de Moitas, distrito de Amontada.

Legenda: Uma mistura de sabores: Dona Jô serviu polvo agridoce, peixada com camarões, peixe frito, sururu ao leite de coco e arroz com ervas durante gravações Foto: Mylena Gadelha

Antes mesmo de contar tudo, a mulher montou com carinho as mesas do espaço para as gravações e abriu as portas de casa para mostrar com muito zelo a própria cozinha, local onde fabrica umas das mais deliciosas iguarias da região. No local, ela recebe turistas diariamente, todos bem recomendados em busca das iguarias feitas por lá.

Marisqueira, registrada com carteirinha, ela decidiu deixar a profissão de lado após finalizar o tratamento contra a doença e pensou, com muito custo, no que fazer para ajudar o esposo a cuidar dos filhos. “Apareceu um francês aqui do lado de casa e ele só tinha um terreno, né? Foi ele que me viu assando peixe na grelha, fazendo baião de dois e me pediu um prato de comida, dizendo que me pagava depois. Para mim, isso já estava ótimo na época”, contou sorrindo.

Veja os bastidores:

Nesse meio tempo, enquanto contava o início de tudo, a mulher recebia a equipe de gravação, mexia as panelas e ainda temperava parte dos pratos. Entre eles, um risoto de polvo agridoce, um sururu cozido ao leite de coco, outro peixe assado, um arroz com ervas e até uma lagosta especial, pescada pelo próprio marido no mar, que ela mesma consegue ver do quintal de casa.

Legenda: Da cozinha, Dona Jô observa o mar e prepara iguarias com insumos frescos Foto: Mylena Gadelha

“Um dia esse francês me propôs que me tornasse cozinheira dele, depois que ele montou uma pousada, e por aqui fiquei, fazendo minha comida, com o pescado da minha própria família. Eu via os temperinhos e misturava tudo, daí saía tudo certo, eles adoravam, daí depois montei meu restaurante, com muita luta, e estou aqui até hoje”, se divertiu contando.

Outros quintais gastronômicos

Dona Jô foi uma das mulheres entrevistadas pela jornalista Aline Oliveira, que conduziu as gravações do Globo Repórter diante das câmeras. Ela também passou, junto da equipe, pelas casas de Dona Graça, que comanda o Restaurante Flor do Mar, e Dona Deninha, responsável por manter um ecocamping na Praia de Caetanos. Dessa forma, contou as histórias de como a culinária e até mesmo a renda acabou se tornando a subsistência das casas comandadas por elas.

Legenda: Parte das gravações foram realizadas dentro das cozinhas de Dona Jô e Dona Graça Foto: Mylena Gadelha

Para Aline, sem dúvidas, essa foi uma experiência para “guardar na memória e no coração”. “Visitar os quintais dos moradores desse pedaço tão especial do litoral cearense e poder mostrar o que eles proporcionam aos visitantes nos enche de orgulho. É dar visibilidade a uma riqueza que passa longe das grandes estruturas turísticas, mas que valoriza a natureza, as tradições e os sabores deixados pelos povos indígenas, que já habitaram a região”, ressaltou a repórter.

Na mesa, provando dos pratos apresentados por Dona Jô, ela foi uma das que ressaltou a potência do sabor preparado pela culinária regional. Assim como ela, outros convidados, entre influenciadores, moradores da cidade e até eu, jornalista que escreve esta matéria, comemos e repetimos, com muita felicidade, todos os pratos. Tudo além de delicioso, uma verdadeira representação de como as produções cearenses mais caseiras não perdem em nada para a alta gastronomia.

Sabores do Brasil

Mas nem só o Ceará ganha espaço nessa edição do Globo Repórter. O programa ainda passa pelo Pará, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina, mostrando como cada região brasileira tem receitas especiais e diferenciadas, além de saborosas.

No Pará, por exemplo, a reportagem local deve mostrar como é realizada a extração do tucupi, um molho extraído da mandioca, explicando também a importância do tacacá no Norte.

Já na Bahia, a iguaria destaque será a tapioca, que serve como origem de pratos como o beiju, bolo de tapioca, cuscuz de tapioca e canudinho de tapioca, bastante famosos em solo baiano. Em Goiás e em Minas Gerais, os destaques ficarão por conta da produção de frutas do cerrado e da já tradicional culinária mineira, respectivamente.

Enquanto isso, em Florianópolis, um restaurante pé na areia deve ser a representação de como a pesca ainda é um dos trabalhos mais importantes das mais variadas regiões do país.

Sem dúvidas, uma caminhada cheia de cor e sabor, trazendo para as telinhas como a cultura brasileira está presente nos mais diversos aspectos e a comida, claro, se mostra potente onde quer que seja.