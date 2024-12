Festival UFC de Cultura retorna com shows de Mateus Fazeno Rock, Frequência Beatles e mais

Faz sete anos desde que o último Festival UFC de Cultura foi realizado. O hiato será quebrado neste 2024. De 16 a 21 de dezembro, o evento volta à Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará com programação gratuita e repleta de atividades para todos os gostos e idades – de apresentações musicais a seminários, passando por oficinas e concertos de Natal.

Mateus Fazeno Rock, Fernando Catatau, Mumutante, Lorena Nunes, Rodger Rogério, Mulher Barbada, Casa Caiada, Orquestra Sinfônica UFC Sobral, Frequência Beatles, entre outros, são algumas das atrações confirmadas na parte musical. Plural, o line-up abraça tanto o cancioneiro clássico quanto contemporâneo do que é produzido no Estado hoje.

A ideia central do evento é festejar as sete décadas de história da Universidade Federal do Ceará a partir do tema “Memória e Transformação: 70 anos de Conexões Criativas”. “Vamos celebrar a memória e a constante transformação que pulsa na nossa Universidade”, anuncia a organização nas redes sociais do projeto, destacando a proposta de unir música, artesanato, gastronomia e mais.

Além do festival, a agenda dos 70 anos da UFC inclui também eventos tradicionais, homenagens e festivais que não apenas reforçam o papel da Universidade como referência em ensino, pesquisa e extensão, mas também como espaço de história e de afetos.

Um dos exemplos é a realização dos Seminários Temáticos de elaboração do Plano de Cultura da UFC. No dia 17, o tema será Produção Artística na UFC; no dia 18, Cultura, Comunicação e Difusão estão em foco nas discussões.

Veja a publicação oficial do evento nas redes sociais e confira todas as atrações:

Serviço

Festival UFC de Cultura

De 16 a 21 de dezembro na Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2853 - Benfica). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do festival