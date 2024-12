Festival de teatro gratuito leva 26 espetáculos para ruas, praças e terminais de ônibus

De 10 a 14 de dezembro, talvez você dobre a esquina de casa e se depare com um espetáculo de teatro encenado na sua frente. A possibilidade será proporcionada pelo Festival Popular de Teatro de Fortaleza. Nesta décima quarta edição, a iniciativa ocupa ruas, praças e até terminais de ônibus não apenas na Capital, mas também em Redenção e Baturité.

No total, 26 espetáculos e 16 oficinas darão conta de estender o poder da arte para o público de forma gratuita. As ações acontecem em vários espaços, da Casa Absurda aos terminais de Messejana e Papicu. A abertura oficial é na terça-feira (10), às 8h30, na Praça José de Alencar.

A ideia é que durante os cinco dias de festival as pessoas se encantem com as dezenas de espetáculos apresentados por companhias de diversos estados do Brasil. Garantia de experiência única de diversão, reflexão e emoção.

Aprendizados

As oficinas do festival, por sua vez, acontecem até 6 de dezembro, voltadas para crianças e adolescentes em mais de 12 escolas públicas. A iniciativa visa plantar sementes de transformação, incentivando o surgimento de novos talentos e fortalecendo a relação entre as comunidades e o teatro.

Legenda: "A Brava Jornada", do Grupo Lindo Foto: William Coelho

Realizado pela Companhia Prisma de Artes, o Festival Popular de Teatro de Fortaleza, mais que promover a fruição artística, também amplia horizontes, desperta o olhar crítico e promove a inclusão. Convite certeiro para mergulhar na cultura.



Serviço

14º Festival Popular de Teatro de Fortaleza (Feptef)

De10 a 14 de dezembro de 2024. Gratuito. Locais e programação nas redes sociais da Companhia Prisma de Artes



Veja a programação completa

Dia 10/12

Praça José de Alencar

8h30 - Falas institucionais

9h- Macaúba - Peito, Corda e Coração - Coletivo Zamzulim – Fortaleza

10h – Margarida Contra Tanques - Coletivo Inflamável - Fortaleza

14h - Espetáculo La Cucina - Companhia Circo Lúdico Experimental - Fortaleza

15h - UMA BRAVA JORNADA - Grupo Lindo e No Barraco da Constança – Fortaleza

EPA – Espaço Popular de Artes

19h - Espetáculo: Vita e Virgínia - Cia Bravia - Fortaleza

Casa Absurda

20h - Espetáculo: O Velho Relojoeiro e as voltas do tempo - Trupe Motim - Quixeré

Dia 11/12



Terminal da Parangaba

9h - A arte de não fazer nada - Coletivo Paralelo - Maracanaú

Terminal do Papicu

9h - Manual de Montagem - Coletivo FusCirco - Fortaleza/CE

Terminal do Antônio Bezerra

14h - A arte de não fazer nada - Coletivo Paralelo - Maracanaú

Terminal de Messejana

14h - Manual de Montagem - Coletivo FusCirco - Fortaleza/CE

Escola Presidente Kennedy - Bairro Jóquei

19h - Tempestade - Silvia Moura - Fortaleza

EPA – Espaço Popular de Artes

19h - Desassossego - A Máscara de Teatro - Mossoró/RN

Casa Absurda

20h - A Força da Água - Pavilhão da Magnólia – Fortaleza

Dia 12/12



EM Padre Antônio Monteiro da Cruz

9h - Reza a Lenda - Cia Miramundo Produções Culturais de São Luís – MA 14h - A Lenda do Boi Baseiro - Cia/Grupo - Teatro Base – Cascavel

CUCA Mondubim

14h - João e Maria, Uma Releitura de Paz - Teatro Novo – Fortaleza

EPA – Espaço Popular de Artes

19h - Seu Usina – Klebson Alberto - Fortaleza

Casa Absurda

20h – A Causa Secreta - Coletivo de Teatro Alfenim - João Pessoa/PB

Dia 13/12

EPA – Espaço Popular de Artes

9h as 12h – Troca de Saberes entre os grupos

EMEIF Professora Edith Braga

14h – Aurora - Grupo Avia de Teatro – Fortaleza

Praça da Aerolândia

16h - Os Cavaleiros da Triste Figura - Grupo Teatral Boca de Cena – Sergipe

Cuca Barra

16h - MAQUINAMÁRIO - Museu Escafandro de Novidades – Fortaleza

EPA – Espaço Popular de Artes

19h - Nada de Novo Sob o Sol do Sertão - Coletivo Rei Leal – Fortaleza

Casa Absurda

20h – Metendo a Boca - Ricardo Tabosa – Fortaleza

Dia 14/12

EPA – Espaço Popular de Artes

17h – A Aurora - Cia Burlesca – Brasilia/DF

Praça do Bairro Dias Macêdo

18h - O Testamento de Afonso Quirino - Corpo Cênico Basileu França – GO 19h – Forró Mix - Fortaleza

20h - Chafurdo – Dona Zefinha - Itapipoca.